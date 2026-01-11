陽明海運去年12月營收132.4億元較11月增5.26億元 增幅4.14％

市場運價情況，依據SCFI（上海航運交易所綜合指數），截至2025年12月26日之當週指數數據。資料來源：上海航運交易所（截至2025年12月26日）註：上海出口至美西、美東以FEU計價，其餘以TEU計價。

▲市場運價情況，依據SCFI（上海航運交易所綜合指數），截至2025年12月26日之當週指數數據。資料來源：上海航運交易所（截至2025年12月26日）註：上海出口至美西、美東以FEU計價，其餘以TEU計價。

陽明海運股份有限公司（下稱陽明海運）發布，去（二○二五）年十二月單月營收為新台幣一百三十二點四億元，較十一月營收增加五點二六億元，增幅為四點一四％，較去年同期營收減少新台幣四十點零九億元，減幅為廿三點二四％。

廣告 廣告

陽明海運二○二五年全年累計至今營收為台幣一千六百三十七點五三億元，較去年同期營收新台幣二千二百二十九點四九億元，減少新台幣五百九十一點九六億元，減幅為廿六點五五％。

陽明海運二○二五年十一月營收簡要說明：

海運市場持續波動下，遠歐、亞洲區間航線運費上揚，使合併營業收入增加。

航運市場展望

一、航運市場供需成長預測

據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，二○二五年供給成長為七點一％，需求成長為三點五％；二○二六年供給成長為三點七％，需求成長為二點五％。資料來源：Alphaliner Monthly Monitor Dec. 2025。

二、市場概況

1、二○二五年十二月東南亞製造業活動持續擴張；中國、日本受惠於需求改善，重返擴張區間；美國及歐元區景氣仍持續低迷。中國積極推動經濟刺激措施以支撐長期成長、美國減稅法案及對企業激勵措施、更穩定的貿易政策可望促進經濟成長，預期二○二六年全球經貿發展將展現韌性並溫和成長。然地緣政治風險升溫仍可能對全球經濟成長與貿易活動帶來壓力。

2、短期航運市場表現，各航線市場如亞洲區間、亞洲往歐洲地中海美國等需求穩定，惟市場艙位供給充足，故運價相對持平。預期一月中旬後市場需求會進一步增加，反應農曆年前出貨小旺季。