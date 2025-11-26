陽明海運擘劃永續航道 獲TCSA雙獎肯定

陽明海運榮獲TCSA台灣企業永續獎「綜合績效－台灣百大永續典範企業獎」、「永續報告－運輸業-第1類金級」肯定，由台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（左）頒獎，陽明海運總經理白崑榮（右）代表受獎。（圖：陽明海運公司提供）

▲陽明海運榮獲TCSA台灣企業永續獎「綜合績效－台灣百大永續典範企業獎」、「永續報告－運輸業-第1類金級」肯定，由台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（左）頒獎，陽明海運總經理白崑榮（右）代表受獎。（圖：陽明海運公司提供）

陽明海運股份有限公司（下稱陽明海運）連續第五年參與由台灣永續能源研究基金會主辦之「TCSA台灣企業永續獎」，今（二○二五）年再次投入「綜合績效類」與「永續報告類」評選，獲頒「台灣百大永續典範企業獎」及「運輸業-第1類金級」殊榮，彰顯對陽明二海運落實永續作為及永續報告書溝通成效之肯定，並昨（廿六）日由陽明海運總經理白崑榮代表受獎。

廣告 廣告

陽明海運以「成為全球商戶首選、具關鍵影響力的運輸集團」為營運願景，持續增進永續作為以善盡企業責任。因應全球氣候變遷的挑戰，陽明海運自二○二四年起於營運船隊添加海運永續生質燃油，並積極推動船舶汰舊換新及加裝節能設備與岸電系統，二○二四年全年船隊碳強度已較基準年二○○八年減少六十二點七四％，超越國際海事組織二○三○年目標，未來將持續推展新世代船隊布建計畫，二○二六年起將啟用LNG雙燃料全貨櫃船投入船隊服務，預計於二○二八至二○二九年竣工交付營運之甲醇雙燃料預置全貨櫃船，以提升船隊競爭力及響應溫室氣體減排趨勢；此外，二○二四年陽明海運宣示「維護生物多樣性暨不毀林承諾」並進一步導入TNFD自然相關財務揭露，採用LEAP方法學評估陽明海運在生態系中與自然相關風險與機會，研擬應對因應策略，以強化公司應對風險與機會的能力，促進與自然的平衡關係，為永續未來做出積極貢獻。

陽明海運亦以誠信經營為公司治理根基，於二○二四年導入ISO 37001反賄賂管理系統，並於二○二五年通過驗證，強化公司治理與誠信經營；另，陽明海運透過產學合作推動海事專班，持續參與海員新星培育計畫，提供海上實習機會及獎助學金補助，強化航運人才培育，並投入優秀體育選手贊助，實踐取之社會，用之社會的永續發展策略。

面對企業永續發展在環境、治理或社會面的挑戰，陽明海運將秉持以貨櫃運輸本業穩健發展為核心，力求營收成長及環境永續取得平衡，以專業服務實踐對客戶的承諾；以實際行動落實對地球的回饋，並期望以永續報告書作為媒介，與利害關係人溝通重大議題及因應措施。未來陽明海運將持續發展節能減排措施、維護生物多樣性，同時強化營運韌性，積極推動數位服務，期望提供客戶更優質、安全、低碳的永續運輸服務。