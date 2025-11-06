陽明海運攜手故宮 《乘船而來》重現文物流轉之路

左起故宮數位資訊室主任、策展人、莊靈夫婦、故宮院長、陽明海運董事長、陽明海運文化基金會董事長、陽明海運文化基金會執行長林宜正。 圖：陽明海運提供

[Newtalk新聞] 今年適逢故宮百年，陽明海運文化基金會與國立故宮博物院共同舉辦《乘船而來──封存、遞送與那些未曾中斷的美好》展覽。這場展覽以陽明海運的歷史淵源為起點，回望1948至1949年間故宮文物渡海來台的航程，並延伸至當代全球航運與文化傳遞的精神脈絡。展覽自即日起至115年4月30日在基隆陽明海洋文化藝術館展出，歡迎民眾前往參觀《乘船而來》展覽感受時代的記憶與文化航程。

國立故宮博物院院長蕭宗煌表示，故宮文物1948-1949年來台，歷經三次遷運，其中文物押運船舶之一，即為陽明海運前身輪船招商局所屬的『海滬輪』。今年適逢故宮百年暨在臺建院一甲子，特別感謝陽明海運文化基金會以《乘船而來》展覽，重現當年文物渡海來臺的歷史記憶與文明延續的精神，讓觀眾得以回望那段守護文化的重要航程。

陽明海運董事長蔡豐明指出，陽明海運自輪船招商局時期以來，始終以運輸服務世界，「陽明海運，乘載您每一天的美好」的企業標語，正與展覽主題「封存、遞送與那些未曾中斷的美好」相互呼應，象徵公司自創立以來對信任、延續與堅持的承諾。

陽明海運文化基金會董事長邱增玉表示，基金會以文化策展為橋樑，將企業的核心價值轉化為藝術文化的共感，期望讓更多民眾理解—航運不僅是經濟的動脈，更是文明流動的血脈。

陽明海運文化基金會執行長林宜正則進一步指出，這條航線從未中斷，只是轉化了形式。七十多年前，我們運送的是文化的信念；今日，我們持續運送世界之間的信任與連結。「乘船而來」展覽讓我們重新理解，「遞送」不只是物流的語言，更是一種人文責任。

展覽透過歷史檔案與莊靈的口述歷史與生命經驗，帶領觀眾穿越四個展區：「封箱之前」、「穿越黑水溝」、「靠港之時」、「開箱此刻」，引導觀者從戰火的陰影走入今日的生活風景。不僅是國寶的轉移，更是一種文明不應中斷，記憶必須抵達。

莊靈在展覽會場表示，他自出生便隨父親莊嚴隨文物南來，卻因身份限制而不得觸碰裝載文物的木箱。對他而言，那些封存的箱子既是成長背景，也是命運的寓言。七十多年後，他的記憶，成為人與文物、歷史與家庭之間的情感連結，陽明海運文化基金會以《乘船而來》策展，讓這段記憶得以再現，也讓歷史中的溫度再次被看見。

這場展覽不僅回望1948-1949年的漂泊，也映照當下。策展以「開箱」為行動，將故宮文物與現代貿易貨物並置—青銅對應晶片、瓷器對應砂糖、木箱對應貨櫃—以視覺對比呈現「遞送」的延續與轉譯。

基隆港作為文物來台上岸的展覽精神場景，以其戰後至今的港埠發展為軸—從砂糖、香蕉的香氣，到電子零件、半導體晶圓的出口，港口的變遷映照出灣社會的集體成長與記憶轉化。

此一展場並以「漂浮、封存、開箱」三段節奏設計，讓觀眾將穿越海浪聲、金屬氣味與光影交錯的沉浸場景，彷彿親歷那段文化漂泊的體感。展區內亦展出多件故宮複製品，如「富春山居圖」、「霽青描金游魚轉心瓶」、「青瓷蓮花式溫碗」與「肉形石」等，象徵文明中被保存的細膩與幽默。

這項展覽最後以「引水人」與「陽明海運」的影像作結—前者象徵引導巨輪入港的專業與信念，後者則是跨越世代、仍在持續的遞送者。策展語言在此收束為一個溫柔的命題：「每一次抵達，都是美好繼續被好好送達的延續。」

展覽名稱：「乘船而來---封存、遞送與那些未曾中斷的美好」

展覽地點：陽明海洋文化藝術館(基隆市仁愛區港西街4號)

展出期間：即日起至115年4月30日(周一休館)

主辦單位：財團法人陽明海運文化基金會

合辦單位：國立故宮博物院

陽明海運文化基金會與國立故宮博物院即日起共同舉辦《乘船而來──封存、遞送與那些未曾中斷的美好》展覽。展覽以陽明海運的歷史淵源為起點,回望1948至1949年間故宮文物渡海來台的航程,並延伸至當代全球航運與文化傳遞的精神脈絡。 圖:陽明海運提供

