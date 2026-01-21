陽明海運攜手東港海事 深化海事產學教育

陽明海運（股）公司董事長蔡豐明（右）、國立東港高級海事水產職業學校校長洪嘉皇（左）共同簽署合作協議，攜手培育海事生力軍。（圖：陽明海運公司提供）

陽明海運股份有限公司（下稱陽明海運）秉持永續經營與培育人才理念，於昨（廿一）日在陽明海運總部大樓與國立東港高級海事水產職業學校（下稱東港海事）舉行「海勤人員人才培育合作協議書」簽署儀式，由陽明海運董事長蔡豐明及東港海事校長洪嘉皇代表簽約。

陽明海運指出，在本次三年合作期間，雙方將攜手共同推動海事教育專業化與制度化，透過積極產學互惠措施，充實專業學習深度與拓展海運人才庫。期能透過企業與學校合作，鼓勵並促成青年學子投入海事領域學習，並為未來航運能源轉型、安全營運之挑戰扎穩根基。

東港海事長期專注於輪機專才培育，為國籍基層海勤人員培育之重要搖籃。陽明海運自一一一年起即與該校展開專業海勤人員培育合作，而此次簽約除延續雙方穩固夥伴關係，持續推行輪機科優秀學生獎助學金與就業保障機制外，更進一步擴大合作範圍，包含將積極參與學校課程發展計畫，強化職涯導師與實務輔導機制，以增強技術經驗交流，並確保課程設計與教學內容符合產業發展需要。另，合作範疇也朝建立全方位海事人才培育機制規劃，讓有志投入海勤工作之年輕學子得在清晰目標指引下累積實力，透過優先媒合與錄用制度建置，在職涯起點即可接軌國際發展，並可建立陽明海運未來穩定專業海勤人力資源養成管道。

陽明海運蔡豐明董事長表示，船隊安全營運無疑是航運產業得以穩定提供服務的核心，而船員的專業能力更是船舶穩健航行的基礎，故企業與專業海事學校合作，透過扎實之專業養成教育，逐步強化專業競爭實力；而與東港海事深度產學合作，期望提供陽明海運實務經驗共享與協作平台，讓青年學子在校期間即能精準掌握產業脈動，並在無後顧之憂環境下專心學習，更可在畢業後將順利投入職場，成為未來引領船隊乘風破浪的新一代輪機長或專業航運管理人才。

陽明海運持續透過多元化產學合作模式完善國內人才培育環境，更積極與國際接軌，厚植企業營運所需之海勤人力資本，以因應海運產業數位轉型、能源轉型趨勢所需，並攜手共創產學共榮、永續發展之里程碑。