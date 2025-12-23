陽明海運法說會：明年Q1展望維持審慎樂觀

陽明海運船舶資源現況，二○二四年計算至當年底，二○二五年計算至二○二五年十二月一日。（圖：陽明海運提供）

▲陽明海運船舶資源現況，二○二四年計算至當年底，二○二五年計算至二○二五年十二月一日。（圖：陽明海運提供）

陽明海運股份有限公司（下稱陽明海運）昨（廿三）日下午三時召開「二○二五年第四季法人說明會」，由該公司財務長蘇育文負責簡報。針對明（二○二六）年第一季航運市場展望，陽明海運表示，第一季市場走勢受農曆春節影響顯著，年前備貨推升貨量，營收動能可望增強，惟農曆年後市場恢復仍需視復工情況。整體而言，雖短期面臨季節性挑戰，整體第一季市場展望仍維持審慎樂觀。

陽明海運營運概況，公司二○二五年前三季各航線運費收入比重，歐洲線（含西北歐、地中海、越大西洋、歐地幹線）占三十八％；美國線（含美東、美西航線）占三十六％；亞洲II（含中東、南美、紅海、澳洲、南亞）占十四％；亞洲I近洋線占十二％。

營運量分析，Alphaliner運力排名，二○二五年十二月陽明海運貨櫃運力排名為全球第九，七十二萬一千二百九十TEU，全球市占率二點二％。

船舶資源現況，陽明海運二○二五年第四季船舶總艘數及運力為九十九艘及七十二點一萬TEU，較二○二四年增加四千零七十一TEU。主要係因五艘自有船改裝升級運力，及因應航線架構調整與繞航好望角規劃，新增投入一艘短租船運力，未來將持續觀察國際環保減碳政策及各國區域性法規，適時研擬船舶布建計畫以汰舊換新。

貨櫃資源變化方面，陽明海運逐年增加自有貨櫃比例，並進行貨櫃汰舊換新，以強化營運競爭力（從二○二二年自有櫃比例占三十六％，增加到二○二五年自有櫃比例占四十七％）。

陽明海運二○二五年前三季合併簡明損益，二○二五年前三季營收為一千二百六十三億元（較去年同期減少四百二十九億元），營業毛利二百二十三億元（較去年同期減少三百九十億元）；營業淨利一百五十五億元（較去年同期減少三百八十八億元）；本期淨利一百五十億元（較去年同期減少三百六十九億元），歸屬母公司淨利一百四十八億元（較去年同期減少三百六十八億元），每股盈餘四點二四元。

航運產業現況，全球經濟成長放緩，OECD在本月發布全球經濟展望報告中，預測二○二五年全球經濟成長率為三點二％，二○二六年成長二點九％。

主要經濟體成長預測部分，二○二五年中國經濟成長率穩定在五％，二○二六年放緩至四點四％。OECD警告全球經濟前景仍顯脆弱，若貿易緊張局勢進一步升溫，恐將加劇經濟下行風險。

OECD綜合領先指標（CLI），G20國家CLI綜合領先指標自二○二四年十一月起已連續十四個月突破一百，且持續上揚，經濟活動呈現增長趨勢。

主要經濟體採購經理人指數（PMI），根據最新公布的十一月PMI數據，全球製造業復甦力道不均，美國、歐元區、中國及日本等主要經濟體皆落於緊縮區間，惟東南亞景氣仍展現強勁擴張動能。

至於美國主要貨櫃港口每月進口貨量趨勢，美國零售聯合會（NRF）暨海事貿易諮詢公司Hackett Associates報告指出，受關稅與貿易政策不確定性持續影響，今年第四季美國主要貨櫃港口進口量預期將出現下滑，並延續至二○二六年。二○二五年全年進口量預估為二千五百二十萬TEU，年減一點四；二○二六年一至四月進口量預估為七百六十二萬TEU。

在產業供需部分，在新船持續交付、全球經濟放緩與貿易不確定性壓力下，二○二五年供給成長顯著增加，需求成長則相對平緩。美中貿易戰休戰，並暫停港口費有助緩解市場壓力，但紅海復航時間未明，加上港口壅塞與環保法規趨嚴，將持續影響未來產業供需前景。陽明海運引述，三大海運研究機構Drewry、Alphaliner及Clarksons統計資料，其中Drewry預測，二○二五年需求五點二％、供給六點九％；Clarksons預估，需求三點九％、供給六點八％；Alphaliner預測，需求三點五％、供給六點九％；至於二○二六年，Drewry預測，需求一點五％、供給二點二％；Clarksons預估，需求二點五％、供給四點六％；Alphaliner預測，需求二點五％、供給三點八％。

油價展望部分，陽明海運表示，根據各金融與能源機構對於布蘭特原油油價預估，每桶原油價格可能介於五十四至六十五美元／桶之間波動，主要受地緣政治、美國貿易政策、美中石油庫存及需求變化影響。