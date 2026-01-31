陽明海運澄清船員涉走私報導 已主動通報並配合調查

針對今（三十一）日媒體報導陽明海運股份有限公司（下稱陽明海運）所屬船員涉及走私違禁品一事，該公司為避免外界誤解，特此發布聲明說明。

陽明海運指出，所屬「環明輪」於停泊港口期間，該船船員發現一批送達船上特定人員收訖之物品疑似為違禁品，並即刻通報公司船舶安全官。為確保船員及船舶海上航行安全，陽明海運第一時間即要求船端人員就疑似違禁物品進行錄影，並妥善封存，並主動通報台灣海巡署及法務部調查局，於船舶抵達高雄時全力配合檢調單位釐清事實。

陽明海運說明，該公司所屬船舶於各出入口均設有高解析度影像紀錄設備，可完整記錄船舶泊港期間人員動態；在主動通報同時，已將船端相關CCTV影像資料提供檢調單位參考。由於該案仍在調查中，涉及當事人法律責任之認定，該公司不予評論。

陽明海運強調，該案目前僅有一位船員配合檢調留置調查中，其餘船員及船舶均已恢復正常營運。