陽明海運爆跨國運毒！「環明輪」查獲數億元海洛因 涉走私船長遭收押

陽明海運旗下貨輪爆出跨國運毒案，「環明輪」29日晚間停靠高雄港時，遭海關人員查獲船內藏有一批高純度海洛因磚，粗估市價高達數億元。雄檢昨（30）晚聲押禁見涉案尤姓船長獲准，確切案情待釐清。陽明海運則回應，是船員發現疑似違禁品主動通報，全案只有1位船員由檢調留置調查中，剩餘船員、船舶已恢復正常營運。

陽明海運「環明輪」29日晚間停靠高雄港時，遭海關人員查獲船內藏有大量海洛因。圖非當事船舶。（示意圖／翻攝@yangmingofficial IG）

初步了解，陽明海運「環明輪」29日晚間於高雄港停泊時，該船船員發現船上幹部疑涉運毒，進而通報相關單位。海關及檢調緝毒人員隨即登船查檢，並在船艙內查獲大批「雙獅牌」海洛因磚，以及部分散裝海洛因及白粉。

據悉，涉案船員為尤姓船長，剛接掌「環明輪」14天，毒品疑似是在貨輪停靠在越南海防港期間，由當地伙食供應商夾帶在包裹中運上船。關務署高雄關證實，尤男目前已被檢警帶回調查，高雄地檢署複訊後，昨（30）晚聲押禁見尤男獲准，其他涉案事實仍在釐清，暫無法對案件評論。

對此，陽明海運發聲明指出，所屬「環明輪」於停泊港口時，船員發現並通報公司船舶安全官，送達船上特定人員收訖之物品疑似為違禁品。為確保船員與船舶海上航行安全，公司第一時間即要求船端相關人員就疑似違禁物品錄影，妥善封存，也立即主動通報台灣海巡署與法務部調查局，並於船舶抵達高雄時，配合檢調單位釐清事實。

陽明海運表示，所屬船舶於各出入口均裝置高解析度之影像紀錄裝備，可詳實記錄各港口泊港時相關人員動態，在本公司主動通報時，已將船端CCTV相關紀錄提交檢調單位參考。陽明海運指出，因涉及當事人法律責任釐清，調查中案件公司不予評論。目前僅有1位船員由檢調留置調查中，其餘船員及船舶均已恢復正常營運。

