陽明海運環明輪夾帶「雙獅牌海洛因磚」被抓！ 船長運毒手法曝

陽明海運「環明輪」傳出夾帶數億元毒品海洛因進到高雄港，涉嫌指揮運毒的尤姓船長已被收押，他疑似才接掌環明輪不到半個月，就和東南亞走私運毒集團對接，還利用私菸買通越南海關。

傳改變航行路線 「私菸」買通越南海關放行

台灣大型海運公司陽明海運的貨櫃船被爆出走私毒品，初步了解，環明輪25號凌晨原定從越南停靠香港，再返回高雄港，但船長卻指揮運毒、走私大批海洛因，中間跳過停靠香港，29號深夜直接回到高雄港區。

環明輪跳過停靠香港，29號回到高雄港。圖／台視新聞

廣告 廣告

過程中，船長先是用私菸買通越南海關，讓他們睜一隻眼閉一隻眼放行，再由當地伙食供應商，把數億元純度高的「雙獅牌海洛因磚」夾帶在菜籃、包裹內送上船。

船員發現主動回報 陽明海運：通報檢調釐清

29號環明輪停泊高雄港時，被海關登船查獲並扣押大量毒品，高雄地檢署已展開偵辦蒐證，並聲押船長獲准。

陽明海運發出的聲明指出，環明輪停泊港口時，有船員發現就主動通報船上疑似有違禁品，第一時間也要求錄影並妥善封存，隨後主動通報台灣海巡署以及法務部調查局。因為調查中案件「本公司不予評論」，僅有一位船員由檢調留置調查中，其餘船員、船舶已回復正常營運。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

※犯罪行為，請勿模仿

高雄／陳淳禎、王晨瀧 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

「環明輪」涉運毒船員主動通報 陽明海運回應：配合檢調釐清

陽明海運「環明輪」遭查獲大量海洛因磚 船長收押禁見

涉麻藥取締法遭函送檢方 米倉涼子獲不起訴處分