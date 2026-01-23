陽明海運總經理將由該公司業務長李明輝升任

陽明海運（股）公司新任總經理將由業務長李明輝（右二），於今年2月10日起升任。（圖：陽明海運公司提供）

▲陽明海運（股）公司新任總經理將由業務長李明輝（右二），於今年2月10日起升任。（圖：陽明海運公司提供）

陽明海運股份有限公司（下稱陽明海運）今（廿三）日召開第410次董事會通過總經理人事案，現任總經理白崑榮申請退休，總經理乙職由陽明海運業務長暨資深協理李明輝自今（二○二六）年二月十日起升任。

新任總經理人選李明輝，國立台灣大學國際企業學系學士及美國克萊蒙研究大學MBA，於一九九七年進入陽明海運由基層業務做起，先後派駐陽明海運美國、中國、歐洲等重要據點，並曾擔任集團總部業務及轉投資事業管理部門主管，自二○二三年起任業務長掌管全球航線經營迄今，在市場拓展、客戶開發、績效強化與集團事業管理等均具備完善經驗與前瞻規劃洞察力。現任總經理白崑榮，自二○二四年八月一日起就任迄今，承接董事長蔡豐明博士之發展願景，與陽明海運團隊以強化航運本業營運實力為核心，重塑陽明海運使命願景，訂定永續發展、業務成長、數位轉型、組織革新為中長期發展策略主軸，落實新世代船舶及貨櫃等核心資產布建、高雄港70號碼頭續約、全球備援中心加速設置等關鍵布局，穩固集團永續發展。



陽明海運期盼遵循董事長蔡豐明明確願景路徑與創新數位思維指引，輔以新任總經理李明輝之優異業務歷練互補與帶領下，持續朝營運量能隨全球經貿發展同步成長，二○三二年貨櫃運輸本業運力達全球三％至三點五％市占率為升級目標逐步邁進，全體同仁群策群力，戮力提升整體營運績效，為集團事業續展鴻圖。