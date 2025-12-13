陽明海運與故宮合作《乘船而來》展 重現文物渡海歷程

故宮博物院與陽明海運文化基金會共同舉辦《乘船而來》展覽，展出故宮文物。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕今年故宮百年，陽明海運文化基金會與國立故宮博物院共同舉辦《乘船而來──封存、遞送與那些未曾中斷的美好》展覽，展出航運與故宮文物渡海來台的航程，延伸航運與文化傳遞的精神。民眾即日起可前往基隆陽明海洋文化藝術館，感受時代的記憶與文化航程。

國立故宮博物院指出，故宮文物1948至1949年來台，歷經3次遷運，其中文物押運船舶之一，就是陽明海運前身輪船招商局所屬的「海滬輪」。今年適逢故宮百年暨在台建院一甲子，在《乘船而來》展覽中重現當年文物海來台的歷史記憶。

展覽有4個展區：「封箱之前」、「穿越黑水溝」、「靠港之時」、「開箱此刻」，包括船舶模型、文物、貨櫃，並將故宮文物與現代貿易貨物並置，青銅對應晶片、瓷器對應砂糖、木箱對應貨櫃，以視覺對比呈現「遞送」的延續與轉化，相當有趣。

展區內展出12件故宮複製文物，如「富春山居圖」、「霽青描金游魚轉心瓶」、「青瓷蓮花式溫碗」與「肉形石」等，其中「王羲之平安何如奉橘 三帖」，作品中的「平安」2字是經典的書法美學，但對航運而言，是有「人安、貨安」另一層含意，而對故宮人而言，將文物平安運到台灣也是十分艱辛，這件作品有特殊寓意。

故宮博物院與陽明海運文化基金會共同舉辦《乘船而來》展覽，展出故宮文物與航運歷程。(記者盧賢秀攝)

展區內打造貨櫃航運。(記者盧賢秀攝)

展區有艘救難艇。(記者盧賢秀攝)

「王羲之平安何如奉橘 三帖」中平安對文物和航運有特殊寓意。(記者盧賢秀攝)

海滬輪(上)就是當年文物移運的船舶。(記者盧賢秀攝)

