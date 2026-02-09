陽明海運舉行新卸任總經理交接典禮暨歡送茶會

陽明海運卸任總經理白崑榮（左）、監交人獨立董事唐達興（中）、陽明海運新任總經理李明輝（右）。（圖：陽明海運公司提供）

▲陽明海運卸任總經理白崑榮（左）、監交人獨立董事唐達興（中）、陽明海運新任總經理李明輝（右）。（圖：陽明海運公司提供）

陽明海運股份有限公司（下稱陽明海運）昨（九）日於集團總部舉行新卸任總經理交接典禮。典禮由陽明海運獨立董事唐達興擔任監交人，並在董事長蔡豐明、集團高階主管及各子公司代表共同見證下順利圓滿完成。現任總經理白崑榮正式退休，由業務長暨資深協理李明輝自今（二○二六）年二月十日起正式接任總經理一職。

監交人獨立董事唐達興於致詞時，代表董事會對卸任總經理表達感謝。他表示，白崑榮總經理自一九八四年入職以來，將四十餘載精華歲月奉獻予陽明。在蔡董事長引領公司發展過程中，白總經理憑藉深厚實務經驗提供關鍵支持，積極提供完善的經營管理協助，共同構築陽明海運良好的營運體系與團隊協作氛圍。

陽明海運董事長蔡豐明則對於白崑榮總經理自基層一路扎實歷練、橫跨多個部門及海內外子公司，並將大半生心力無私投入陽明海運發展表示敬佩與致謝。其任內推動中長期關鍵策略布局、新船布建計畫及全球備援中心設置，展現其專業與投入，也為公司持續向前所需能量與方向作出貢獻。他期許新任總經理李明輝能憑藉其豐富業務經驗，共同帶領陽明海運營運表現更上層樓，並朝向二○三二年達成中長期目標，營運船舶達到一百二十四艘、運力達到一百二十五萬TEU、貨櫃運輸本業運力達全球三至三點五％市占率升級目標逐步邁進。

卸任白崑榮總經理在感言中回顧其職涯經歷，表示能從基層一路與公司共同成長，是他職涯中最感欣慰與榮耀的記憶。白總經理感性分享，職涯中最珍貴的財富是與同仁們所建立的「真摯友誼」，並以陽明團隊為榮。對於接棒的李明輝總經理更是充滿感謝與信心，認為其具備豐富業務歷練，能繼續推進經營團隊穩健發展。

新任總經理李明輝首先感謝董事會信任，同時也對白總經理過去逾四十一年、歷經多次景氣循環的貢獻致上最深敬意。李總經理也說明陽明海運正在朝向持續發展方向前進，並鼓勵團隊在做好本職工作外，也要發揮「Synergy」跨部門合作，鼓勵子公司事業持續深化本地服務。李總經理並期許每位同仁以誠信、正直、專業態度守護陽明品牌與聲譽。

交接典禮圓滿完成後，陽明海運隨即舉行溫馨的歡送茶會。現場有許多與白總經理共事多年的夥伴同仁齊聚。在這輕鬆感動場合中，陽明海運同仁也與白總經理一起細數過去在陽明海運奮鬥的難忘點滴，更回顧許多幽默風趣的職涯趣聞，現場笑聲與感動交織。面對白崑榮總經理退休，現場同仁均對他長期為公司盡心付出，給予由衷感謝及祝福。