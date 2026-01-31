陽明海運船長涉走私上億海洛因 菜籃藏毒、賄賂手法全曝光

國內航運巨頭陽明海運旗下貨輪「環明輪」驚傳運毒醜聞，該輪於29日深夜停靠高雄港時，遭海關與檢調單位登船查獲艙內藏有大量高純度海洛因磚，黑市價值估計高達數億元。涉案的尤姓船長被指控與東南亞販毒集團勾結，利用航程變更掩護毒品走私。高雄地檢署複訊後，認為尤姓船長涉嫌重大且有串證逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

船長才上任14天就出事

尤姓船長接掌「環明輪」僅14天便涉入此案。檢調追查發現，該輪於1月25日自越南海防港啟航，原定經停香港後返台，但尤姓船長疑似為了降低走私風險，臨時變更航線直航高雄。

據悉，船上這批印有「雙獅地球牌」標誌的高純度海洛因磚，在越南停靠期間，由當地伙食供應商透過菜籃與補給物資掩護夾帶上船。過程中一度遭越南海關察覺，甚至爆發衝突，但據傳販毒集團以私菸行賄當地人員疏通，才讓毒品順利隨船離境。

船員自保主動通報 陽明海運：配合檢調釐清

陽明海運發布聲明指出，此案是由船上其他船員發現異常，察覺有疑似違禁品送達特定人員手中，為求自保主動通報公司船舶安全官。陽明海運接獲通報後，立即要求船員錄影蒐證並封存可疑物品，同時主動通報海巡署（CGA）與法務部調查局（MJIB）。

當環明輪抵達高雄港，早已掌握情資的檢調人員隨即登船搜索，果然起出重達15公斤的海洛因磚及散裝毒品。陽明海運強調，已將船上高解析度監視器畫面提供給檢調，目前全案僅該名尤姓船長遭留置調查，其餘船員與船舶皆已恢復正常營運。

罕見大型航商涉案 檢調追查幕後金主與共犯

專案小組透露，過去海上運毒多利用老舊雜貨輪，像陽明海運這類國際知名航商涉案實屬罕見。檢調正深入追查是否涉及內部管理疏失，以及是否有更大規模的跨國販毒網絡牽涉其中，誓言揪出幕後金主與共犯結構，全案朝違反《毒品危害防制條例》運輸毒品罪嫌偵辦中。