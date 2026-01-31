陽明海運貨輪驚傳走私數億元海洛因 船長羈押禁見

陽明海運旗下貨輪船長驚傳走私海洛因，遭檢方聲押獲准。示意圖，非本案船舶，路透社



陽明海運旗下貨輪「環明輪」驚傳走私毒品，高雄港海關人員前天（1/29）在船艙內查獲大量海洛因磚，市價估計高達數億元，尤姓船長被控將貨品夾帶上船，其他船員為自保通報，高雄地檢署昨晚聲押尤男獲准，詳細案情仍有待調查；陽明海運發聲明表示，第一時間即配合檢調釐清案情。

據了解，陽明海運「環明輪」尤姓船長才剛接掌船隻不久，疑似就在越南海防港由當地伙食供應商將毒品夾帶在包裹中帶上船，船員察覺後，向相關單位通報。船隻29日晚間進入高雄港時，海關及緝毒人員立即登船搜索，在船艙內查獲大量「雙獅牌」海洛因，立即將尤姓船長等人帶回偵辦，昨天晚間聲押獲准。

廣告 廣告

陽明海運發聲明指出，所屬環明輪於停泊港口時，船員發現並通報陽明海運船舶安全官，送達船上特定人員收訖的物品疑似為違禁品，為確保船員與船舶海上航行安全，公司第一時間即要求船端相關人員就疑似違禁物品錄影並妥善封存，同時主動通報台灣海巡署與法務部調查局，並於船舶抵達高雄時，配合檢調單位釐清事實。

陽明海運表示，公司所屬船舶於各出入口均裝置高解析度之影像紀錄裝備，可詳實記錄各港口泊港時相關人員動態，因此主動通報時，已將船端CCTV相關紀錄提交檢調單位參考。

陽明海運強調，因涉及當事人法律責任釐清，調查案件中公司不予評論。目前僅有一名船員被留置調查，其餘船員及船舶均已恢復正常營運。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

更多太報報導

高雄暖警助單車騎士解圍 網一看顏值全歪樓「現在買腳踏車來得及嗎」

人在看守所仍勝出！綠營彰化第7選區議員初選 江熊一楓創首例

比霸王級寒流更猛！美國模式預測2/9「台灣平地可能達0℃」 粉專：相當誇張