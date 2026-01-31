陽明海運貨輪驚爆走私！高雄海關查獲搭載高純度「雙獅地球牌」海洛因 船長羈押禁見

陽明海運貨輪驚爆走私，環明輪船長羈押禁見。示意圖／翻攝陽明海運官網

陽明海運旗下一艘貨輪「環明輪」，驚傳自越南走私高純度毒品海洛因來台，本月29日深夜抵達高雄港時遭海關與檢調單位登船查扣，市價初估高達數億元。目前尤姓船長及涉案船員已被移送高雄地檢署，檢察官複訊後，昨天深夜依違反《毒品危害防制條例》向法院聲請羈押禁見尤姓船長獲准。

據了解，緝毒人員在船艙內搜出大量海洛因磚，包裝上印有知名的「雙獅地球牌」圖樣，品項完整且純度極高，甚至包含散裝「白粉」。海關表示，如此龐大的運毒規模近年罕見，不排除背後有大型跨國毒梟操控。

涉案的「環明輪」本月25日自越南海防港出發，原定中轉香港再回台灣，但該船在航行過程中異常「跳港」，繞過香港直奔高雄，啟人疑竇。檢警掌握情資指出，尤姓船長接掌該輪僅14天，疑似在越南期間與當地走私集團對接，由伙食供應商將毒品夾帶在食材物資中送上船。

據指出，該批毒品在越南離岸前一度被當地海關攔查，但涉案人員疑似以私菸賄賂越南海關放行。部分船員目擊毒品搬運過程後，因懼於幹部權勢不敢當場舉報，直到返台前夕才由內部舉發，由陽明海運船舶安全官主動向台灣執法機關報案。

針對此重大案件，陽明海運今天緊急發布聲明澄清，表示此案係由船員主動發現疑似違禁品後，立即呈報公司安全官。陽明海運在獲知後的第一時間，便主動向海巡署及法務部調查局報案，並於船舶抵港時全力配合檢調登船搜證。

陽明海運強調，公司對於毒品走私採取「零容忍」立場，目前除涉案人員留置調查外，其餘船員及船舶已回復正常營運。



