陽明海運貨輪 走私數億海洛因

陽明海運環明輪一抵達高雄港，早已掌握情資的海關及檢調緝毒人員立即登船發動搜索，在船艙內查獲大批「雙獅牌」海洛因磚。（丁治綱攝）

全球前十大海運公司陽明海運，旗下貨輪「環明輪」驚爆船長涉跨國運毒案，尤姓船長才剛接掌該船，就涉嫌與東南亞毒梟對接，在越南海防港將15公斤、市價數億元的高純度海洛因磚夾帶上船，經船員發現通報國內執法機關偵辦。該船原定中停香港，疑因心虛改直奔高雄港，但海關與檢調早已掌握情資，於環明輪1月29日深夜入港時立即攔截，經高雄地檢署檢察官複訊後，依違反《毒品危害防制條例》運輸毒品罪嫌聲押禁見船長獲准。

據了解，這批市價粗估數億元的海洛因，是在越南海防港由當地伙食供應商以「菜籃」及包裹掩護夾帶上船。環明輪1月25日啟程後，原預計1月28日停靠香港，但船方卻突然變更航程，跳過香港直奔台灣航行。

不過，這批毒品早在越南入關查驗時，引起檢查人員注意並爆發衝突，雖最後靠私菸行賄方式買通越南當地海關人員，讓毒品得以離境，但因為動靜鬧得太大，消息早已傳開，且有基層船員目擊毒品運上船，便將此離譜行徑通報公司，再由公司告知相關單位。

環明輪一抵達高雄港，早已掌握情資的海關及檢調緝毒人員立即登船搜索，在船艙內查獲約15公斤「雙獅牌」海洛因磚，市價粗估數億元，除了品項完整的包裝磚，還有部分散裝海洛因及白粉，專案小組隨即將尤姓船長及相關涉案高階船員帶回偵辦。

陽明海運發聲明指出，環明輪停泊越南時，船員就發現並通報陽明海運船舶安全官，指稱船長疑有運毒行為，第一時間就將疑似違禁物品錄影妥善封存，連同CCTV紀錄，主動通報國內海巡署與法務部調查局，並配合檢調釐清事實。陽明海運強調，本案目前僅尤姓船長被檢調留置調查中，其餘船員及船舶均已回復正常營運。因涉及當事人法律責任釐清，調查中案件，該公司不予評論。

據了解，環明輪為國輪，船員多為台灣籍。尤姓船長於偵訊過程中極力撇清，但檢察官認為他涉犯《毒品危害防制條例》運輸一級毒品罪罪嫌重大，且有串證、逃亡之虞，1月30日向高雄地院聲請羈押禁見獲准。

專案小組透露，過去海上運毒多為老舊雜貨輪，像陽明海運這樣國際知名的海運公司涉案實屬罕見，檢調正進一步釐清共犯結構，並追查這批巨量毒品的幕後金主。

海關則表示，未來將持續依據相關風險因子，過濾所有進港船舶，針對高風險船舶不定期抄查。