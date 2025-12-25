陽明海運迎接53週年 延續公益理念回饋社會

陽明海運歡慶五十三週年。（圖：陽明海運提供）

陽明海運股份有限公司（下稱陽明海運）今（二○二五）年十二月廿八日將迎來成立五十三週年，特於本（十二）月廿四日聖誕節前夕，在陽明海運總公司七堵大樓舉辦「五十三週年慶茶會及公益暨二手物品義賣市集活動」，由陽明海運董事長蔡豐明及總經理白崑榮共同主持，回顧既往、擘劃未來，同時延續公益理念，將義賣市集活動所得將全數捐贈予弱勢團體，藉此機會落實社會弱勢關懷。

在週年慶茶會中，陽明海運董事長蔡豐明感謝全體同仁在二○二五年關稅衝擊下仍延續過去五年獲利成果，今年前三季繳出合併稅後淨利一百四十八點一億元、EPS四點二四元的成績，並強調雖然市場變化與政策風險難以掌握，但陽明海運以強化航運本業為發展策略，運力規模將以目前七十二萬TEU，逐步成長到二○三二年約一百二十五萬TEU為目標，逐漸朝向具備航運市場所需主流船型方向前進，同時提升自有櫃比例、拓展重要碼頭資源、擴充業務量能與市占率、優先強調航行安全、提升船員培訓與加速數位轉型均為陽明持續提升競爭力的重要方針。

在二○二五年陽明海運不僅新增十三艘八千TEU級到一萬六千TEU級之貨櫃船訂單，更展現布局替代能源決心，七艘一萬六千TEU級LNG雙燃料船是台灣首家以氨燃料預置設計之航商；二○二六年起，陽明海運首艘使用LNG燃料之一萬五千五百TEU級貨櫃船也將交付營運，期待陽明海運市場業務拓展更為積極，船隊操作確保人安、船安、貨安政策，克服挑戰，在二○二六年穩健營運、續創佳績。

秉持公益理念及環保再利用精神，陽明海運延續多年舉辦公益暨二手物品義賣市集活動的傳統，鼓勵同仁自發性捐出可使用的二手或全新物品進行義賣，每年皆獲同仁熱情支持，今年蒐集超過二千六百件物品供同仁交流，體現循環利用之環保態度；義賣市集則邀請「桃園市美好社會福利基金會」、「創世基金會基隆分院」、「勝利基金會-勝利廚房」、「台北市自閉兒社會福利基金會-愛肯樂活工場」、「台灣肯納自閉症基金會」、「育成社會福利基金會集賢庇護工場」等六家團體設攤，透過活動鼓勵同仁支持社福單位，義賣所得達近新台幣七十萬元也將全數捐贈予弱勢團體，發揮盡一己之力協助弱勢理念。

陽明海運致力於實踐與社會共好的精神，在歡慶五十三週年之際，更將持續穩健航行，朝成為全球商戶首選、具關鍵影響力的運輸集團願景邁進。