陽明海運迎53週年 董事長：明年具挑戰仍審慎樂觀

（中央社記者江明晏台北24日電）陽明海運將滿53週年，董事長蔡豐明表示，2025年關稅衝擊下，依然延續過去5年獲利成果，2026年仍具挑戰，不過隨著5艘新船交付，明年營運審慎樂觀；陽明運力規模將以目前72萬TEU（20呎櫃），逐步成長到2032年約125萬TEU為目標。

陽明海運將在2025年12月28日迎來成立53週年，今天在陽明海運總公司七堵大樓舉辦53週年慶茶會，由陽明海運董事長蔡豐明及總經理白崑榮主持。

廣告 廣告

蔡豐明表示，陽明在2025年關稅衝擊下，仍延續過去5年獲利成果，今年前3季繳出合併稅後淨利新台幣148.1億元、每股盈餘（EPS）4.24元的成績，並強調雖然市場變化與政策風險難以掌握，但陽明海運以強化航運本業為發展策略。

針對運力規劃，蔡豐明指出，陽明運力規模將以目前72萬TEU（20呎櫃）逐步成長到2032年約125萬TEU為目標，逐漸朝向具備航運市場所需主流船型的方向前進，同時提升自有櫃比例、拓展重要碼頭資源、擴充業務量能與市占率、優先強調航行安全、提升船員培訓與加速數位轉型，均為陽明持續提升競爭力的重要方針。

他表示，在2025年，陽明海運不僅新增13艘8000TEU級到1萬6000TEU級的貨櫃船訂單，也展現布局替代能源的決心，7艘1萬6000TEU級LNG雙燃料船是台灣首家以氨燃料預置設計的航商。

蔡豐明表示，2026年起，陽明海運首艘使用LNG燃料的1萬5500TEU級貨櫃船也將交付營運，盼陽明海運市場業務拓展更積極，船隊操作確保人安、船安、貨安政策，克服挑戰，在2026年穩健營運、續創佳績。

展望2026年，蔡豐明表示，2026年對陽明來說是仍具挑戰的一年，不過，隨著明年有5艘新船交付，新增運能，加上體質改善，評估明年營運審慎樂觀，力拚「年年獲利」，明年也會加強在亞洲市場方面的布局。（編輯：林興盟）1141224