陽明海運邀兒少探尋文物登陸歷史

陽明海運文化基金會邀請小朋友，到陽明海洋文化藝術館參觀，讓孩子們認識故宮文物渡海來台的歷史。(陽明海運文化基金會提供)

記者鄭鈞云、郭基生∕基隆報導

陽明海運文化基金會十七日邀請小衛星課後照顧據點的孩童，到陽明海洋文化藝術館參觀「乘船而來─封存、遞送與那些未曾中斷的美好」展覽，讓孩子認識故宮文物一九四八至一九四九年渡海來台於基隆港上岸的歷史，也理解基隆如何以港口迎接世界，在看展的過程更加親近自己的生活城市。

兒少處攜手陽明海運文化基金會，帶領據點孩子探尋故宮文物登陸港都的歷史記憶。（巿府提供）

市府兒少處成立後，積極落實「一區二據點」布建目標，目前全市已設十四處小衛星社區據點，達成率兩倍於中央標準。透過小衛星計畫將資源深入社區，據點不只是課後輔導場所，更是孩子累積自信、學習社交的溫馨空間。

兒少處長吳雨潔表示，這次與基金會合作的活動，讓小衛星的孩子有機會走進文化館接觸歷史、拓展視野，體驗城市提供的多元資源。透過這樣的陪伴與教育安排，孩子不僅能學習知識，也能感受到被看見與被支持的溫暖。

孩子們在小衛星據點的安全環境下完成課業，獲得溫馨的陪伴。（巿府提供）

基金會希望透過每一次孩子的參訪與文化體驗，傳遞溫暖與陪伴，讓孩子在自己生活的城市裡，看見並認識港都獨有的文化底蘊，感受海港孕育出的勇氣、韌性與無限可能。未來將持續陪伴基隆，以更多元及貼近孩子需求的教育方式推動海洋永續教育與在地關懷，讓善意持續在城市港口流動、累積與發生。