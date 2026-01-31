陽明海運驚爆運毒！新船長接掌環明輪僅14天 夾帶海洛因磚從越南直奔高雄

即時中心／林韋慈報導

陽明海運所屬貨輪「環明輪」前天晚間停泊高雄港期間，遭高雄港海關查獲船艙內夾帶大量毒品海洛因，市價粗估高達數億元。經調查，疑由陽明海運新任貨輪船長涉嫌指揮運毒，令海關及檢調人員震驚。海關已立即扣押所有海洛因磚，並將涉案人員移送檢調偵辦。高雄地檢署也於昨（30）日晚間聲押尤男獲准。

根據《聯合新聞網》報導，環明輪於25日凌晨自越南海防港啟程，原計畫途中經停香港再返回高雄，但疑因運毒風險，直接跳過香港，改從越南直航高雄，29日深夜抵達港區。高雄港海關在登船查驗時，赫見船艙內藏有大量「雙獅地球牌」海洛因磚，不僅純度高、品項完整，還有以油紙袋分裝的散裝海洛因及「白粉」，讓海關人員大為震驚。

陽明海運發表聲明表示，船員在航行途中發現疑似違禁品，並主動通報公司船舶安全官，由公司送交特定人員確認。公司第一時間即通報台灣海巡署與法務部調查局，抵達高雄港後，全力配合檢調單位釐清事實。其餘船員及船舶營運已恢復正常。

緝毒人員掌握，尤姓涉案船長，僅接掌環明輪14天，即涉嫌與東南亞走私集團對接。在貨輪停靠越南海防港時，當地伙食供應商將毒品夾帶在菜籃及其他包裹中送上船，甚至曾被越南海關查獲，迫使供應商供出走私細節。船員表示，疑似有人利用一批私菸買通越南海關，使毒品順利通關並返台。不過在在越南海關緝毒過程中，基層船員便發現疑似運毒情形，但礙於船上權勢不敢質疑。最終，船抵達高雄港時，再度被台灣海關查獲。

高雄關務署證實，前晚在環明輪查獲走私毒品，相關證物及涉案人員已移送檢調，相關細節及查緝畫面因偵查不公開，尚待檢方說明。據悉，涉案的船員等已被帶回偵辦，尤姓船長已聲押獲准，全案依違反《毒品危害防制條例》運輸毒品罪嫌偵查。

