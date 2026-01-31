陽明海運「環明輪」涉走私市值數億海洛因！船長遭聲押 公司發聲了

陽明海運驚爆重大走私案件。（示意圖／報系資料照）

陽明海運驚爆重大走私案件，所屬貨輪「環明輪」於29日晚間停靠高雄港時，遭海關登船查驗，當場查獲一批高純度海洛因磚，初步估計市價高達數億元，震驚航運與執法單位。據悉，涉案的尤姓船長昨晚經檢方訊問後，已遭聲押禁見，全案正進一步偵辦中。

據了解，尤姓船長才剛接掌「環明輪」約14天，毒品疑似於貨輪停靠越南海防港期間，由當地伙食供應商夾帶在補給包裹中運上船。關務署高雄關證實，該案已正式移送檢調單位偵辦。高雄地檢署則表示，尤姓船長已遭聲押禁見，相關案情仍待釐清，暫不對細節作出評論。

對此，陽明海運發布聲明指出，該船於靠港前，船員發現有送達船上、由特定人員收受的物品，懷疑是違禁品，隨即通報公司船舶安全官。公司第一時間即要求船上人員全程錄影，並妥善封存該批物品，同時主動通報海巡署及法務部調查局，並於船舶抵達高雄港後，全力配合檢調單位進行調查。

陽明海運強調，公司船舶各出入口皆設有高解析度監視系統，可完整記錄船舶靠港期間人員進出情形，並已於主動通報時，將相關CCTV影像提供檢調作為調查依據。由於案件仍在調查階段，涉及個人法律責任釐清，公司不便進一步評論。據悉，本案目前僅尤姓船長一人遭留置調查，其餘船員未涉案，船舶也已恢復正常營運。

