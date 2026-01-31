陽明海運「環明輪」涉走私數億海洛因 船長收押

陽明海運的貨輪「環明輪」，遭海關登船查獲大量雙獅牌海洛因磚。（圖／東森新聞）





陽明海運的貨輪「環明輪」，1月29號回到高雄港，遭海關登船查獲大量雙獅牌海洛因磚，市值高達數億元，尤姓船長涉嫌重大遭法院收押。據了解，這名尤姓船長才剛接掌環明輪兩周，涉嫌跟越南的走私商接洽，要菜商夾帶海洛因上船，一度被越南海關抓包，以私菸賄賂蒙混過關，返台途中也取消停泊香港，而會東窗事發，是船上船員通報。

海關人員戴手套，將黑色包裝拆封，從中拿出一塊塊白色磚塊，這些全是一級毒品海洛因，而且還是知名的雙獅牌海洛因，數量還相當驚人，總價高達數億。

涉嫌運毒的船隻是陽明海運的貨輪，載運大量海洛因磚的，就是陽明海運的「環明輪」，2年前靠高雄港維修，被民眾拍照記錄，沒想到下次出現在媒體版面，卻是捲入運毒風波，而涉嫌運毒的，則是該貨輪的尤姓船長，他2013年就進陽明工作，臉書也秀出跑船生活，而1月29日晚間貨輪靠港，被查出藏有大量海洛因，目前已經被收押。

根據了解這名尤姓船長才接掌環明輪僅僅14天，就涉嫌運毒，而整件事情會曝光，就是因為貨輪裡面有人主動通報。

尤姓船長涉嫌和當地運毒集團接洽，在停靠越南海防港時，由當地伙食供應商把毒品夾帶在菜籃送上船，在當地就被越南海關給抓包，涉案船員則用一批私菸，買通越南海關，成功讓這批雙獅牌海洛因放行，而且環明輪25號凌晨離開越南，原本28號要先停泊香港，卻疑似因為船上運毒，擔心節外生枝，改一路從越南直奔台灣，29號深夜進高雄港，船上船員主動通報船舶安全官。

對此陽明海運也回應，強調船員發現並主動通報，公司也第一時間配合檢調，船上也都有高解析度鏡頭，記錄相關人員動態，目前也都交給檢調，他們也坦承有一名船員由檢調留置調查，不過貨輪和其他船員則是繼續正常營運，只是跑船當到船長，月薪都有二、三十萬，還鋌而走險涉嫌運毒賺外快，究竟幫誰運毒，又要運給台灣的誰，都是檢調要追查的。

