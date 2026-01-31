陽明海運「環明輪」涉運毒 船長走私海洛因價值達數億遭羈押

【緯來新聞網】陽明海運旗下貨輪「環明輪」自越南海防港啟航，29日深夜抵達高雄港後，台灣海關登船查驗，在船艙內發現約15公斤高純度海洛因。負責航行的台籍尤姓船長涉嫌與跨國毒品集團合作，已遭高雄地方法院裁定羈押禁見。

陽明海運「環明輪」涉運毒。（圖／翻攝Google Maps）

本案涉及台灣大型航運公司，查獲毒品數量龐大，黑市價值初估達新台幣數億元，為近年來罕見的海運毒品走私事件。毒品以「雙獅地球牌」海洛因磚形式藏匿，包裝完整、純度高，並混有油紙袋裝與粉末狀品項，顯示手法專業，疑有組織介入。貨輪直接跳過原定香港中轉，改為越南直航台灣，引發緝毒單位高度警覺。



調查指出，尤姓船長上任僅14日，曾在海防港裝載補給物資，期間疑與當地毒品集團接觸。有情報指出，毒品夾藏於伙食供應的菜籃及補給品中，一度遭越南海關查驗並引發衝突，最終以私菸賄賂方式通關。過去涉運毒多為老舊貨輪，本案卻牽涉具規模之商業航線，類似手法少見。



目前「環明輪」已駛離高雄港，專案小組持續追查是否有其他船員或組織牽連。陽明海運表示，船員主動通報異狀，公司正全力配合司法機關調查，並強調將釐清相關責任。海關與檢調單位也同步研議是否需擴大檢查程序，以防類案再發生。





