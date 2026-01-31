陽明海運"環明輪"爆走私大量海洛因 船長遭收押禁見

南部中心／曾虹雯、鄧山田 高雄市報導

陽明海運旗下的環明輪驚爆貨輪變毒輪，２９號晚間停泊高雄港期間，遭海關登船查獲船艙內有高達15公斤海洛因，市價高達數億元。尤姓船長疑似和國際毒梟合作，從越南夾帶大批毒品運回台灣。陽明海運強調，是船員發現並通報，抵達高雄時也主動配合檢調。而涉嫌重大的船長已經遭到法院收押禁見。

環明輪停靠越南期間，疑似由當地伙食供應商將毒品夾藏在菜籃及補給物資中運上船。（圖片為非當事船隻）

國際知名的陽明海運，每天滿載貨櫃穿梭全世界，卻被爆出旗下環明輪貨船變毒船，夾帶大量毒品進口台灣，黑市價格初估高達數億元。接掌環明輪才兩個禮拜的尤姓船長，疑似跟國際毒梟合作，從越南走私高達15公斤的海洛因磚，就在高雄港被當場查獲。根據了解，環明輪停靠越南期間，疑似由當地伙食供應商將毒品夾藏在菜籃及補給物資中運上船，一度被越南海關發現，爆發衝突，但最後還是以私菸行賄，順利買通當地海關人員。船長還擅自更改航線，25號從越南海防港啟航後，取消28號停靠香港的航程，直航高雄，就是為了避免節外生枝。

陽明海運發出聲明，強調是船員發現並主動通報船舶安全官，第一時間就錄影並封存違禁品。（圖／民視新聞）

過去走私違禁品都是利用小船躲避追緝，這次卻是以國際企業招牌做掩護，相當罕見。陽明海運也發出聲明，強調是船員發現並主動通報船舶安全官，第一時間就錄影並封存違禁品，於船舶抵達高雄時，配合檢調單位釐清事實，目前環明輪及相關航運作業都是正常營運。尤姓船長遭依毒品罪收押禁見，震驚航運圈的毒品走私案，海關和地檢署都三緘其口。一個接手環明輪才14天的新船長，怎麼有如此能耐指揮運毒，是否還有人內神通外鬼，或涉及航運內部管理疏失，都還要擴大清查。罕見的大型商船走私毒品，檢調也要持續追查幕後金主和共犯。

