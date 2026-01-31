陽明海運「環明輪」變運毒船 船長走私數億元海洛因遭聲押





陽明海運旗下貨輪「環明輪」前天（29日）晚間停泊高雄港期間，遭高雄港海關登船查驗，結果竟在船艙內查獲15公斤的海洛因毒品，黑市價格初估高達數億元。經過追查，發現是該貨輪的尤姓船長涉嫌與國際毒梟合作指揮運毒，海關人員除立即將海洛因扣押，尤姓船長也在移送後，經雄檢聲押禁見獲准。

對此，陽明海運發聲明表示，此案為船員發現後主動通報，公司也在第一時間立即主動通報海巡署與法務部調查局，配合檢調單位調查。其餘船員及船舶目前均已回復正常營運。

根據《聯合新聞網》報導，這艘「環明輪」本月25日凌晨從越南海防港啟航，原定經停香港後再返回台灣高雄港，不過實際航行時卻臨時變更路線，改成從越南直航高雄、並於29日深夜進港。海關人員於高雄港登船查驗時，在船艙內發現數10塊「雙獅地球牌」海洛因磚，且包裝完整、純度極高，另外還有用油紙袋分裝的散裝海洛因磚及白色粉末狀毒品，讓海關人員也乍舌。

緝毒人員進一步追查發現，涉案的尤姓船長才剛接掌「環明輪」14天，就疑似與東南亞跨國走私集團對接，在貨輪停靠越南海防港期間，由當地伙食供應商將毒品夾藏在菜籃及其他物資內運上船，過程中還一度遭越南海關察覺，最後疑似靠涉案船員利用私菸買通越南海關，才獲放行返回台灣。

據專案小組透露，像陽明海運這樣國際知名的海運公司，涉入毒品案實屬罕見，將持續追查是否涉及航運內部管理疏失。尤姓船長訊後也被依毒品罪遭聲押禁見，全案將朝違反《毒品危害防制條例》運輸毒品罪嫌偵辦。（責任編輯：殷偵維）

《上報》提醒您，珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

