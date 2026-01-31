陽明海運「環明輪」高階幹部 涉走私海洛因遭收押禁見

雖是週末，高雄港31日下午仍有陽明貨船進出。陽明海運環明輪29日晚間停泊在高雄港時，遭高雄港海關查獲，船艙內夾帶大量初估市價高達數億元的毒品海洛因，而涉嫌指揮運毒的還是船上高階幹部。

高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐說明，「本署檢察官就相關事實，正主動蒐集證據，積極調查中，將盡速釐清案情。」

幹部涉嫌跟東南亞走私運毒集團對接，趁環明輪抵達越南海防港時，讓當地供貨商在菜籃或包裹中夾帶毒品上船，幹部再以私菸賄賂海關放行，25日從越南返回高雄港。而東南亞毒品輸出氾濫，學者認為台灣可多透過跨境合作，即時掌握船隻異狀。

銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎認為，「可以透過一些跨境的合作的話，當船隻有一些異狀的時候，也許在該國家或該地區，毒品裝上去的時候，其實就可以有一些通報的機制，這樣其實我們會更有效，能夠做查緝這樣的一個處理，因為很多時候，我們的這些毒品的查獲，大概都是根據線報。」

幹部疑涉運毒案恐怕影響陽明聲譽，對此陽明海運回應，此案是船員發現特定人士疑似收受違禁品，主動檢舉後由公司向政府通報，已將船上相關紀錄提交檢調單位，目前僅有1位船員被留置調查，其餘船員及船舶已回復正常營運。

※未經判決確定，應推定為無罪