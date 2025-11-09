陽明海運10月營收 115.34億元 較9月少12.35億元

市場運價情況依據SCFI（上海航運交易所綜合指數），截至二○二五年十月三十一日之當週指數數據。資料來源：上海航運交易所 （截至二○二五年十月三十一日）註：上海出口至美西、美東以FEU計價，其餘以TEU計價。

陽明海運股份有限公司（下稱陽明海運）發布，今（二○二五）年十月單月營收為新台幣一百一十五點三四億元，較九月營收減少十二點三五億元，減幅為九點六七％，較去年同期營收減少新台幣七十四點五九億元，減幅為三十九點二七％。

陽明海運二○二五年全年累計至今營收為台幣一千三百七十七點九九億元，較去年同期營收新台幣一千八百八十二點二二億元，減少新台幣五百零四點二三億元，減幅為廿六點七九％。

陽明海運二○二五年八月營收簡要說明：

整體市場需求放緩致營收下修。

航運市場展望

一、航運市場供需成長預測

據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，二○二五年供給成長為六點八％，需求成長為二％。 資料來源：Alphaliner Monthly Monitor Oct. 2025。

二、市場概況

1、IMF十月發布最新世界經濟展望報告，由於美國與多國達成貿易協議，並提供各項豁免，企業展現極強應變能力，並迅速調整供應鏈以緩解關稅帶來的衝擊，故較七月預測微幅上調今年全球經濟成長率，預估今年為三點二％；二○二六年為三點一％。隨著美中雙方在經貿、關稅、海事、稀土等領域達成多項共識，有助於降低政策不確定性，並恢復供應鏈的穩定。

2、航運市場方面，以哈雖簽署停火協議，仍偶有衝突，且雙方存在高度分歧，在安全考量下，主要航商仍將持續繞行好望角；歐美市場因市場運力持續交付及川習會前關稅不穩定因素干擾市場波動較大，但在中美關稅磨擦暫緩，應可加助美國線農曆年前出貨量；近洋市場及其他市場如中東市場第四季有貨量支撐預期市場穩定。