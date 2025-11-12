陽明海運Q3合併營收420.92億元 EPS1.73元

陽明海運股份有限公司（下稱陽明海運）昨（十二）日召開第407次董事會，通過一一四年第三季財報。一一四年第三季合併營收為新臺幣（以下同）四百二十點九二億元，稅後淨利六十點四九億元，稅後EPS為每股淨利一點七三元。

鑒於一一四年國際貿易政策與地緣政治風險衝擊，陽明海運積極透過維持船期穩定性及確保營運效能。一一四年前三季累計合併營收為一千二百六十二點六五億元，稅後淨利一百四十八點一億元，惟相較二○二四年同期因市場運價下滑，前三季稅後EPS為每股淨利四點二四元。

依據國際貨幣基金（IMF）十月《全球經濟展望報告》指出，由於關稅衝擊較預期更為溫和，故全球經濟成長率二○二五年上調至三點二％，高於七月預估之三％，但二○二六年小幅收斂至三點一％，另，S&P Global公布二○二五年十月全球製造業PMI為五十點八，其中印度、泰國、越南等國家製造業景氣恢復擴張，而美國雖亦呈現擴張，但仍有庫存累積的隱憂，中國整體製造業活動則稍有改善，綜上顯示製造業雖維持微幅擴張，然政策不確定性與關稅發展仍將影響成長動能。

在航運市場供需部分，Alphaliner二○二五年十月報告指出，二○二五年全球航運供給成長達六點八％，需求成長約二％，供給持續增加，但需求成長相對平緩，整體仍呈現供過於求情況，惟在環保法規要求如歐盟EUETS與Fuel EU Maritime實施，減碳標準逐年趨嚴情況下，降低航速或淘汰老舊船舶為必要之應對措施，預期可加速老舊船舶淘汰與促使運力供給收縮。

展望二○二五年第四季業務面，因中美關稅磨擦暫緩，可降低關稅不確定因素對市場影響，對美國線農曆年前出貨量有所助益；近洋市場及其他市場如中東市場第四季在貨量支撐下預期市場穩定，但其他影響艙位供給因素如因應中東衝突緩解，航商繞行好望角情況，及歐洲塞港議題，皆需審慎評估情勢發展；陽明海運將依市場需求靈活調整營運策略，強化攬貨並提升艙位多段利用機會，以維持穩健表現。