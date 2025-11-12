陽明第三季獲利逾60億元！前三季每股盈餘4.24元
陽明(2609)今（12）日下午2點21分發布重訊，通過第三季財報，單季合併營收達420.92億元，稅後淨利60.49億元，每股盈餘1.73元。面對國際貿易政策與地緣政治風險衝擊，陽明透過維持船期穩定性及確保營運效能，前三季累計合併營收為1，262.65億元，稅後淨利148.10億元，每股盈餘4.24元。
根據國際貨幣基金(IMF)10月全球經濟展望報告，由於關稅衝擊較預期溫和，全球經濟成長率今年上調至3.2%，高於7月預估的3.0%，但明年將小幅收斂至3.1%。S&P Global公布今年10月全球製造業PMI為50.8，其中印度、泰國、越南等國家製造業景氣恢復擴張，美國雖呈現擴張但仍有庫存累積隱憂，大陸整體製造業活動則稍有改善，顯示製造業雖維持微幅擴張，但政策不確定性和關稅發展仍將影響成長動能。
在航運市場供需方面，Alphaliner今年10月報告指出，2025年全球航運供給成長達6.8%，需求成長約2.0%，供給持續增加但需求成長相對平緩，整體呈現供過於求情況。在環保法規要求如歐盟EU ETS與FuelEU Maritime實施下，減碳標準逐年趨嚴，降低航速或淘汰老舊船舶為必要應對措施，預期可加速老舊船舶淘汰與促使運力供給收縮。
陽明表示，第四季業務面因中美關稅磨擦暫緩，可降低關稅不確定因素對市場影響，對美國線農曆年前出貨量有所助益。近洋市場及中東市場第四季在貨量支撐下預期市場穩定，但其他影響艙位供給因素如因應中東衝突緩解航商繞行好望角情況，以及歐洲塞港議題，皆需審慎評估情勢發展。陽明將依市場需求靈活調整營運策略，強化攬貨並提升艙位多段利用機會，以維持穩健表現。
