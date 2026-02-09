陽明總經理交接 董事長蔡豐明喊2032全球市占衝3.5%

（中央社記者吳家豪台北9日電）陽明海運今天在集團總部舉行新卸任總經理交接典禮，現任總經理白崑榮退休，由業務長暨資深協理李明輝自2月10日起接任總經理。

陽明海運董事長蔡豐明出席交接典禮表示，期許李明輝能憑藉豐富的業務經驗，共同帶領陽明海運營運表現更上層樓，向營運船舶達到124艘、運力達到125萬TEU（20呎貨櫃）、貨櫃運輸本業運力達全球3至3.5%市占率的2032年中長期目標逐步邁進。

根據研調機構Alphaliner最新統計，陽明海運總運力約72.5萬TEU，市占率2.2%。

蔡豐明指出，白崑榮任內推動中長期關鍵策略布局、新船布建計畫及全球備援中心的設置，展現專業與投入，也為陽明海運持續向前所需的能量與方向做出貢獻。

李明輝說，陽明海運正朝向持續發展的方向前進，並鼓勵團隊在做好本職工作之外，也要發揮Synergy跨部門合作，鼓勵子公司事業持續深化本地服務。（編輯：楊蘭軒）1150209