陽明總經理白崑榮退休 業務長李明輝接任

（中央社記者江明晏台北23日電）陽明海運今天董事會通過總經理人事案，現任總經理白崑榮申請退休，由陽明海運業務長李明輝自2月10日起接任，並與董事長蔡豐明同步推升陽明貨櫃運輸運力升級，目標2032年達全球3至3.5%市占率。

陽明海運今天召開410次董事會通過總經理人事案，現任總經理白崑榮申請退休，總經理一職由陽明海運業務長暨資深協理李明輝自2026年2月10日起接任。

陽明海運表示，將在董事長蔡豐明願景路徑與創新數位思維指引，輔以新任總經理李明輝業務歷練互補與帶領下，持續朝營運量能隨全球經貿發展同步成長，以2032年貨櫃運輸本業運力達全球3至3.5%市占率為目標，逐步邁進。

根據研調機構Alphaliner最新統計，陽明海運總運力約71萬TEU（20呎櫃），市占率2.1%。

陽明海運說明，新任總經理人選李明輝，學歷為台灣大學國際企業學系學士及美國克萊蒙研究大學MBA，於1997年進入陽明海運，由基層業務做起，先後派駐陽明海運美國、中國、歐洲等據點，並曾擔任集團總部業務及轉投資事業管理部門主管，自2023年起任業務長，掌管全球航線經營迄今，在市場拓展、客戶開發、績效強化與集團事業管理等，均具備經驗與前瞻規劃力。

陽明海運指出，現任總經理白崑榮，自2024年8月1日起就任至今，承接董事長蔡豐明發展願景，與團隊以強化航運本業營運實力為核心，訂定永續發展、業務成長、數位轉型、組織革新為中長期發展策略主軸，落實新世代船舶及貨櫃等核心資產布建、高雄港70號碼頭續約、全球備援中心加速設置等關鍵布局，穩固集團永續發展。（編輯：楊蘭軒）1150123