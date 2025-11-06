陽明醫院 謝景祥院長：大家醫計畫讓健康守護更貼近您

謝景祥醫師。圖/謝景祥醫師提供

隨著現代生活型態的改變，三高慢性病——高血壓、高血糖與高血脂，已成為影響國人健康的重要議題。「大家醫計畫」整合地區診所與所有醫院資源，打造更完善的三高慢性病照護網絡。

社區醫療群、地區醫院與緊急轉診機制。圖/衛生福利部提供

「大家醫計畫」三高慢性病照護流程：診所、地區醫院與緊急轉診機制

「大家醫計畫」強調分級醫療與緊密合作。民眾可在住家附近的診所或地區醫院接受三高慢性病的追蹤與治療，醫師會根據個人狀況調整治療方案，並給予飲食、運動等生活指導。若出現特殊症狀或急性變化，可立即啟動轉診流程，確保患者能迅速獲得更妥善的醫療照護。

三高控制重點：飲食、運動與乖乖吃藥

三高的控制的關鍵在「飲食、運動、乖乖吃藥」。然而，許多人忽略了基因與年齡在三高形成中的重要角色。許多民眾會問：「我明明生活習慣不差，為何還是有三高？」這正是基因與年齡的影響。我自己的家族，就是一個典型例子。

我的祖父母在六十多歲時，先後因心肌梗塞過世。父親六十幾歲時也中風，但他痛定思痛，戒菸、運動、注意飲食並規律服藥，最終活到九十三歲高齡。從父親身上，我深刻體會到——雖然我們無法改變基因，卻能用行動改變命運。

我自己也不例外，健檢時發現我的低密度膽固醇（俗稱壞膽固醇）高達190。起初我堅持不吃藥，想靠運動來改善，甚至參加馬拉松，一個月能跑三百公里結果努力了幾個月，膽固醇僅降到160。後來我認命，乖乖吃藥、持續運動。如今我已六十七歲，仍每天規律鍛鍊，持續追蹤血脂與心血管狀況，做過冠狀動脈電腦斷層檢查，結果完全暢通、沒有鈣化。

「大家醫計畫」正是為您量身打造的健康守護方案，如果您是三高、慢性病患者，歡迎您主動與家醫診所或全人全社區計畫參與醫院的醫師聯繫了解，並參與定期檢查與健康促進活動。健康不是一個人的事，而是全家人的責任與幸福。（民眾可登入健保快易通的「醫療查詢」，查詢家醫院所資訊，確認自身是否為計畫收案會員。）

