陽朔必訪！相公山觀景台：層巒疊嶂的絕美地貌，攝影師眼中最美的灕江風景線

登相公山對於有在健行或爬山的人可說沒什麼難度

大約20分鐘左右能走完，蠻好走的就是比較陡一點

有些遊客也會選擇來相公山看朝霞日落，詩情畫意

售票處前方有免費停車場

那天發現蠻多東北遊客，路上也有看見遼寧車牌

從遼寧開來應該也要兩千多公里路途，幅員遼闊

前年從上海飛哈爾濱也是飛了三小時左右

停車場旁邊下去有洗手間，相公山裡面也有設置

買完票就能掃碼入山囉！

沿途皆是綠意盎然的景象

第一次近距離觀看山壁

好奇地停下來看是不是樹枝哈哈哈

洗手間到啦，有在整理，那天還蠻乾淨的

相公山有好幾個觀景台，視野佳無遮蔽

這個是過了洗手間看到比較開闊的景色

愈往上看得愈全面喔！

我們先到達六號觀景台，之後再層層往上

雖然妹妹走得有點喘也在中途休息

但這水墨畫似的山水圖也真的讓人讚嘆，一切都值得

仔細看江面會發現有許多竹筏跟小船

卡位要精準，不然好位置一下就沒了

不難想像欣賞日出晚霞時滿是人潮的畫面

陽朔的山，灕江的水

唯有親眼所見，才知那遼闊與壯美！

【相公山觀景台】

地址：廣西壯族自治區桂林市陽朔縣興坪鎮境內的漓江西岸，在黃布灘和九馬畫山兩景點之間

電話：+86-13005950404、+86-773-3878822

開放時間：05:00-18:30僅供參考

文章來源：珍妮佛的花草呢喃