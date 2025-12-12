陽獅集團首締台灣傳播代理商「三金滿貫」紀錄
2025 年《Campaign Asia Pacific Agency of the Year》大中華區評選上週四於上海揭曉結果。陽獅集團台灣（Publicis Groupe Taiwan）在創意、媒體與數位三大領域皆奪得台灣最佳代理商金獎，以全方位領先佳績寫下台灣市場首見的「三金滿貫」紀錄，總計獲得五金六銀二銅十三項大獎，穩居台灣傳播集團首位。
2025年於三大專業領域的全面勝出，展現陽獅集團多年推動 Power of One 整合策略的深耕成果，也意味著陽獅集團台灣在創意、媒體與數位等行銷傳播核心賽道，已形成穩固而成熟的結構性優勢。尤其台灣最佳媒體及數位代理商兩大獎項的金、銀獎，皆由旗下品牌—實力媒體與星傳媒體—取得，格外突顯陽獅集團的領先態勢。
除台灣市場三大金獎外，陽獅集團台灣亦在大中華區的人才發展（Talent Development）與品牌體驗（Brand Experience）兩大關鍵項目獲得金獎肯定。這兩項被視為行銷產業最重要的發展關鍵——「人才」與「品牌體驗」——同時奪金，不僅彰顯陽獅集團在AI賦能、數據洞察、策略思維養成上的長期投入，也進一步證明李奧、星傳、實力三大領導品牌，能夠以全方位思考將創意、媒體、商務與體驗設計整合，為品牌客戶帶來可量化且能持續放大的成效。
陽獅集團台灣首席執行長張明玲（Irene Chang），每年均親率各大品牌主管團隊參與《Campaign Asia Pacific Agency of the Year》一年一度的大獎盛會。Irene表示：「三大領域金滿貫的意義深長，尤其在此全球陽獅邁入100年世紀里程碑之際，更提醒我們——成功並非偶然，而是來自理念與執行的雙軌並進。陽獅集團台灣結合長期累積的在地經營策略，將全球陽獅倡議的 Power of One整合服務理念具體落地，才能相互加成發展出今天的成果。這份榮耀屬於所有信任陽獅的品牌客戶、所有齊心打拼的專業夥伴，也象徵集團整合在台灣已為行銷傳播業界走出一條可參考的標竿路徑。」
Irene也強調：「世紀傳承與滿貫紀錄在此刻交會，更讓我們清楚意識到：在AI時代引領改變，將是陽獅集團台灣身為行業引領者無可迴避的使命。」
近年來，陽獅集團台灣全面推動AI賦能，由主管團隊率先投入並發揮帶領作用，將AI能力視為未來世代的基本語言；同時啟動策略、媒體、創意、公關等各領域的AI人才布局，重塑內部工作流程，並建構相應的AI運用規範。透過系統性的培訓與跨品牌共享文化，陽獅集團正為產業的下一個世紀，培養具永續競爭力的人才，使台灣團隊站上變革浪潮的最前線，成為引領產業前行的重要推力。
實力媒體以AI驅動ROI突破
榮獲台灣媒體代理商金獎的實力媒體（Zenith Taiwan），長期協助品牌提升媒體投資效率與商業成效，更以 AI 與數據為核心融合其全球品牌定位，建立獨特的 AI-ROI 策略體系。透過精準分析與持續優化，實力媒體將媒體操作從曝光管理升級為真正的投資管理，並在人才培育、數據應用與跨平台優化上深厚佈局，使其在高度競爭的媒體領域保持穩定領先位置。
實力媒體的AI-ROI不僅是內部發展策略，更能為客戶品牌帶來新商機與高成效，創造無數榮獲國際獎項肯定的成功案例。上月底實力媒體剛在亞太區MMA Smarties大獎中，破紀錄為台灣拿下兩座金獎，接著又在月初公布的全球實力媒體ROI Excellence Awards中榮獲品牌文化金獎肯定。台灣實力媒體不僅在近五年四度榮獲品牌文化金獎，更已推動AI-ROI成為全球實力媒體的策略核心。
星傳媒體穩居數位領先
蟬連數位代理商金獎的星傳媒體（Starcom Taiwan），以「人本體驗」為核心，並透過 StarCommerce 架構整合媒體、數據、商務與技術，在數位傳播與商務成效領域展現明確領先。
星傳媒體近年持續獲得大中華區數位、E-Commerce等獎項肯定，今年更在人才發展（Talent Development）項目獲得金獎，體現其以人性洞察為基礎、以效能為導向的策略能量。從內容到轉換，星傳媒體構築完整的體驗旅程，協助品牌推動消費者行為改變，並獲得可衡量且可放大的商業成果。
近年來，星傳媒體在COMvergence及RECMA兩大第三方調研中皆名列第一，更是《Campaign Asia Pacific Agency of the Year》中媒體代理商獲獎紀錄的保持者。2025年於Festival of Media、The Internationalist等國際獎中連獲肯定，為品牌客戶贏得優質口碑與高能見度，更在星傳全球Movement Awards中一舉奪下五項金獎及一項Grand Prix 大獎，獲獎數超越美、加、澳、印等大國，成為全球最亮眼的團隊。本屆於《Campaign》年度代理商大獎中又創佳績，再度證明其在數位與媒體領域的領導地位。
李奧以創意領航品牌成長
台灣李奧（Leo Taiwan）在執行長暨集團首席創意長楊榮柏（Kevin Yang）領軍下，於2025連續第三年榮獲《Campaign Asia Pacific Agency of the Year》台灣創意代理商金獎。台灣李奧以跨文化洞察與高強度的創意執行力見長，近年更不斷提升創意能量，在品牌體驗與整合行銷領域屢創代表作，不僅在國際創意獎上展現持續突破的佳績，更在商業成效與文化影響層面取得雙重領先。透過結合陽獅集團的媒體、數據與技術資源，台灣李奧能以創意驅動品牌長期策略，使其在創意代理商業界穩居頂尖位置。
擅長以創意思維推動業務改革的楊榮柏認為，年度最佳創意代理商的金獎肯定並不是結果，而是推動改變的助力。他期許未來的李奧，能更有創意地借力集團AI資源，顛覆代理商行業三十年不變的老傳統，為行銷業界帶來策略、人才、商業模式、組織結構上的全面翻新與躍進。
2024年，陽獅集團台灣以 10 金、3 銀、2 銅 創下台灣代理商的《Campaign Asia Pacific Agency of the Year》歷年最佳成績，2025年更以三大品牌在三大核心專業上「三金滿貫」，展現集團專業協作與能力深化帶來的穩定領先。透過創意、AI、數據與媒體的整合，陽獅集團台灣不僅持續推動品牌成長，也再度鞏固其作為台灣最具影響力傳播集團的領導地位。
以上訊息由 陽獅集團 提供
