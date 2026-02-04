陽管處控知名網美餐廳涉占國有地 業者：每年都繳補償金

台北市 / 綜合報導

標榜「森林系餐廳」的陽明山知名私廚鐵板燒，與陽明山國家公園管理處因為占地問題對簿公堂，陽明山管理處指控洪姓業者父子的餐廳部分設施，占用國有地共800多坪，要求對方拆屋還地，業者則說，過去每年都有繳交12萬元的使用補償金，認為管理處是默許使用。一審判決國家公園管理處勝訴，餐廳要補繳不當得利，並拆除建物，業者除了表示會再提上訴，也強調餐廳與庭園的位置都是自家土地，營業不受影響。

小橋流水樹影婆娑，庭園餐廳風景優美，新鮮食材搭配師傅精湛手藝，位於北市陽明山這間知名私廚鐵板燒，以「美食配美景」擄獲饕客的心，如今卻因占地問題，與陽明山國家公園管理處對簿公堂。

鐵板燒餐廳老闆母親VS.記者說：「(573，573也是妳的)，對。」拿出地契，餐廳業者的母親強調，早在陽管處成立前就已經買地，餐廳位置就是在自家土地上，但陽管處指出，包括餐廳的入口鐵門，停車場廁所，茶藝館舊址倉儲等部分設施，共14項地上物，都是蓋在國有地上，要求拆除返還約800多坪的土地，至於鐵板燒餐廳庭園等區域，是業者母親的所有地，營業不會受到影響。

鐵板燒餐廳店長說：「從104年開始繳。」鐵板燒餐廳店長強調，從11年前開始，每年都繳交12萬元的使用補償金，認為是被「默許使用」，但士林地院一審判決陽管處勝訴，認為這不代表給予合法使用權，要求業者補繳7萬多元不當得利，並拆除地上物。

陽明山國家公園管理處副處長楊秀萍說：「有營利在使用，是我們重點列為必須要執行的對象，占用人他願意自行拆除的話，就由他們自行拆除，如果他們不拆除的話，我們這邊就會強制拆除。」餐廳業者表示會再提上訴，如果最終仍是陽管處勝訴，將會依法配合拆除。

