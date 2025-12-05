陽管處辦115年元旦升旗及登七星山活動 將發送900份紀念品

為了迎接一一五年元旦的到來，陽明山國家公園管理處邀請民眾以輕鬆步調走入山林，共同參與一一五「山迎曙光旗映新年」元旦升旗典禮暨登七星山活動，走入大自然迎接新年的到來。活動秉持國家公園精神，維持「低干擾、尊重自然」的宗旨，呼籲民眾以友善環境的方式體驗山林。

陽管處提醒，元旦期間山區氣候寒冷多變，往年七星山頂氣溫常低於攝氏十度，且容易受東北季風影響。建議民眾務必備妥禦寒衣物與雨具，穿著防滑功能之登山鞋，並預留足夠的行程時間。部分路段坡度較陡，請依自身體力狀況量力而行，必要時可攜帶個人常用藥品。若天候不佳或身體不適，切勿勉強登山。

升旗典禮將於一月一日上午八時在陽管處陽明山國家公園遊客中心前舉行，由留聲樂團（Resonance）帶來開場演出。登山活動則由民眾自行選擇出發地點，可自小油坑、冷水坑或苗圃等三處登山口循步道登頂七星山。

為方便民眾參加活動，內政部國家公園署陽明山國家公園管理處於陽明山國家公園遊客中心、冷水坑遊客服務站、小油坑遊客服務站等三處設置領取紀念品及兌換點。當日上午八時起，民眾可於小油坑及冷水坑遊客服務站領取紀念品兌換劵，或於陽明山國家公園遊客中心領取號碼牌，每處三百份，共九百份領完為止（遊客中心於八時卅分起，憑號碼牌換取紀念品兌換劵）。自行至七星山主峰與七星山東峰間之步道沿線（山頂或鞍部皆可）任一點拍攝登頂照（紀念品兌換劵需入鏡），並於下午二時前，憑紀念品兌換券及登頂照，至小油坑、冷水坑遊客服務站或陽明山國家公園遊客中心任一處兌換紀念品（遊客中心可兌換至下午四時止）。

本年度紀念品以「馬年」為概念，由陽管處設計專屬圖案，取材自陽明山區名稱中含有「馬」字的原生物種，動物選取灶馬，植物選取臺灣馬醉木為代表，象徵敏銳、生命力與自然循環，期盼在新的一年帶給民眾滿滿力量。

參加登七星山活動之民眾在交通方面，建議利用大眾運輸工具上下山。民眾可搭乘 260、紅 5、230 公車至陽明山總站後轉乘 108 遊園公車，或搭乘 111、109、681、小 8、小 9、公車至遊客中心；另可搭乘小 15 抵達冷水坑遊客服務站，或於臺北車站搭乘 1717 公車前往遊客中心及小油坑遊客服務站。民眾可至交通資訊網查詢最新班次資訊。