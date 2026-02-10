陽金公路保時捷跑車自撞卡山溝 警即刻救援幸無人傷

台北市陽金公路日前發生一起自撞車禍，一輛保時捷跑車疑因天雨路滑，不慎打滑自撞卡在邊坡山溝受困，警方獲報趕赴現場協助救援，所幸無人受傷迅速排除現場。

陽金公路一輛保時捷打滑卡山溝。（圖／翻攝畫面）

北市士林警分局日前接獲報案，陽金公路馬槽橋往金山方向約12公里處發生車禍。現場一輛藍色保時捷跑車疑因山區天雨路滑，不慎打滑受困於最外側水溝，所幸事故僅造成車輛受損無人受傷，由於事故地點位處山區要道，警方第一時間啟動「交通快打」機制，迅速派遣員警馳援現場警戒。

警方同時於現場實施交通疏導、引導車輛減速外，並協請警廣及北市交通管制工程處交通控制中心利用 CMS 電子看板發布即時路況，提醒民眾提前避開事故路段，後續協調拖吊車到場支援，迅速將受困車輛拖吊排除恢復通行。

警方提醒，適逢春節連假前夕與陽明山花季，士林、北投及山區一帶車潮湧現，民眾開車外出前應落實車輛巡檢，確認胎紋深度及煞車系統正常，確保車況良好再行上路；春節期間將持續於各重要幹道加強巡邏與交通疏導，請民眾行經崗哨時配合員警、義交指揮，共同維護走春期間的交通順暢與安全。

