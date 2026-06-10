陽金公路知名溫泉會館旁「巴士逆衝撞擊翻覆」！乘客緊急送醫

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衝到對向護欄後出事！新北市金山區的「八煙溫泉會館」旁今（10日）上午發生嚴重車禍，有輛巴士逆向衝到對向護欄後翻覆，乘客受傷送醫。

車禍現場。 （圖／警方提供）

據金山分局警方指出，事發確切地點在台二甲5.3公里處，當時30歲的陳姓男駕駛，開著巴士載著70歲葉姓女乘客，途經該處時擦撞護欄翻覆，獲報後立刻趕往，救護人員、消防隊也共計3車8人前往處理。

車禍現場。 （圖／警方提供）

警消抵達後發現2人都自行爬出車外脫困，陳姓男駕駛沒受傷、葉姓女乘客受輕傷被送醫，陳男表示當時是為了閃避路中間的小動物才會出事，全案由金山分局的交通分隊處理中。

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車禍現場。 （圖／翻攝畫面）

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