陽金公路跑車打滑受困 士林警啟動快打迅速排除恢復順暢

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前臺北市政府警察局士林分局接獲報案，指稱陽金公路馬槽橋往金山方向（約12公里處）發生車禍。現場一輛藍色跑車疑似因山區天雨路滑，不慎打滑受困於最外側水溝，所幸事故僅造成車輛受損，無人員受傷。

由於事故地點位處山區要道，且適逢「春節連假前」與「陽明山花季」雙重尖峰，為避免後方車輛追撞引發二次事故，並防止交通壅塞，士林警分局第一時間啟動「交通快打」機制。除了迅速派遣交通分隊與山仔后派出所員警馳援現場，頂著細雨低溫拉起警戒線實施交通疏導、引導車輛減速外，更同步協請警察廣播電台及臺北市交通管制工程處交通控制中心利用 CMS 電子看板發布即時路況，提醒民眾提前避開事故路段。在警方積極協調拖吊車到場支援下，受困車輛已於短時間內順利排除，該路段隨即恢復全面順暢。

適逢春節連假前夕與陽明山花季，士林、北投及山區一帶車潮湧現，士林警分局溫馨提醒，「安全」才是回家唯一的路。出發前應落實車輛巡檢，確認胎紋深度及煞車系統正常，確保車況良好再行上路。春節期間，士林警分局將持續於各重要幹道加強巡邏與交通疏導，請民眾行經崗哨時配合員警、義交指揮，共同維護走春期間的交通順暢與安全，士林警分局與您一同守護平安。