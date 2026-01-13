隆乳遭嗆「假奶有什麼好看」！阿諾霸氣反擊 放話下次脫給「她」看

娛樂中心／綜合報導

阿諾接受《三立新聞網》承認隆乳罩杯大升級。（圖／記者趙于瑩攝影）

41歲女星阿諾近來在中國抖音平台意外爆紅，畫面中她身穿黃色緊身上衣，露出性感小蠻腰及傲人上圍，被網友大讚「又純又慾」。阿諾事後透過《三立新聞網》專訪大方承認隆乳，不料卻引來酸民開嗆，對此，阿諾本人也霸氣回應了。

阿諾對隆乳後的狀態相當滿意。（圖／記者趙于瑩攝影）

阿諾在球場觀眾席的扭動片意外爆紅，如今已衝破百萬觀看，不過卻有酸民狠酸：「假奶有什麼好看的。」對此，阿諾12日正面回應外界評論：「有人說假奶有什麼好看的！？我真心覺得我的假奶很好看耶」，最後甚至在文末直呼「好喜歡好喜歡」，看起來非常滿意現階段的自己。

阿諾直率回應酸民。（圖／記者趙于瑩攝影）

貼文一出，符瓊音、唐玲、米可白等圈內好友紛紛替阿諾感到開心，分別在留言區表示：「自己心情好最美！」、「自己喜歡好棒棒，我也喜歡」、「我覺得很美…」；阿諾除了回應米可白：「你最好了，我怎樣你都好」，也俏皮回覆唐玲：「下次給你看」。

