隆大投55.67億！苓雅清潔隊都更案簽約 打造輕軌TOD新地標

高市府推動的苓雅清潔隊公辦都更案今（12/23）正式簽約，由隆大營建以總投資55.67億元取得最優申請人資格，將於C34輕軌五權國小站周邊打造樓高28層、地下6層的TOD超高複合新地標，預計興建約400戶住宅，總開發量體約1.7萬坪。

苓雅清潔隊公辦都更基地位於三多二路與和平一路口，面積約3452平方公尺，因原有建物屋齡逾60年，由捷運局採公辦都更方式推動，今年8月完成評選後，由隆大營建脫穎而出。

市府預計可分回至少26.2億元權利金，挹注捷運建設經費，並取得270坪日間照顧中心、150坪環保局辦公室及一座Ubike 2.0站點，落實大眾運輸導向TOD政策。

高雄市副市長林欽榮表示，本案除更新老舊公有設施，也同步導入高齡照護與公共服務機能，結合輕軌節點，提升周邊生活品質，期盼以公辦都更為引擎，帶動苓雅區及北側街廓的再發展。

隆大營建董事長陳武聰指出，全案將取得銀級綠建築與耐震標章，並導入雨水回收、透水鋪面與多層次綠化設計，朝低碳永續目標邁進。

捷運局長吳嘉昌表示，苓雅清潔隊案為市長陳其邁上任後完成的第9件土地開發招商案件，累計為高雄捷運建設創造近400億元收益，基地鄰近輕軌五權國小站，完工後預估可增加約1200人口搭乘量，全案預計117年1月申報開工、121年12月取得使用執照。

