隆田新兵訓練中心 生態改造水鳥樂園

新兵訓練中心成了濕地生態復甦的場域，地點是在台南大隆田生態文化園區，它的前身是隆田新兵訓練中心，退場塵封了20多年後，官方進行改造，把原有連集合場形成微滯洪區，收集春夏季雨水，蓄水防洪，也孕育了鳥類、昆蟲與植物的多樣生態。近年來也迎來了候鳥高蹺鴴的身影，成為濕地生態復甦的象徵。

細長紅腿、黑白分明的身影，候鳥高蹺鴴現蹤大隆田生態文化園區的微滯洪池區，水面上輕盈漫步，姿態優雅。

民眾 柯秀令：「高蹺鴴，還有水鴨，一些白鷺鷥，我們每天都在這裡散步。」

鳥類棲息，展現濕地的生態多樣性，很難相信，這裡曾是廢棄的營區，隆田新兵訓練中心，而且塵封了二十多年後，重啟改造。

台南都發局地景規畫工程科長 郭百修：「這個滯洪池它的水體，它可以保有比較長時間，常有水的狀態，那後來就陸續開始有鳥類、昆蟲進來。」

大隆田生態文化園區計畫主持人 林士欽：「營區退場之後，它留下很多大量，營區過去建築水泥基礎，所以我們把它碎化，我們把它回填到營區的集合場的底下。」

園區設計讓營區的連集合場形成微滯洪區，收集春夏季雨水，蓄水防洪，也打造了多孔隙生態棲息地。

大隆田生態文化園區計畫主持人 林士欽：「暴雨來的時候，就可蓄積很多雨水，它也會成為鳥類，生態棲息的場所。」

迎來濕地生態多樣性，竹編工藝家也創作了地景作品。

竹編工藝家 劉哲安：「民眾對這個作品是什麼鳥他會有疑問，那藉由這個機會讓民眾了解，生態的部分。」

一座廢棄的軍營，蛻變為結合濕地的都市叢林，開啟了新的生態篇章。

