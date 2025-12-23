隆鼻不想「假鼻子感」！ 真皮鼻樑塑型讓隆鼻變得自然





【NOW健康 林郁敏／台北報導】鼻樑是許多人進行鼻整形時最在意的部位，卻也最容易出現「手術破綻」。耳鼻喉科醫師陳建業指出，不少人追求高挺鼻樑，卻忽略了植入假體可能帶來的位移、外露或輪廓突兀等問題。近期來台的南韓啦啦隊成員便被網友討論，鼻樑上出現明顯如牙刷棒般的硬質線條，正是常見假體過硬、輪廓突兀的情況。



真皮鼻樑塑型擺脫「假鼻子感」 5大關鍵好處1次看



陳建業醫師表示，相較於矽膠或人工植入物，更常採用「真皮」進行鼻樑塑形，因真皮多取自患者自身，如肋軟骨筋膜區域，也可使用經處理過的異體真皮，兩者皆具有高相容性、不易排斥的特性，而自體真皮最大的優勢，就是安全與自然，特別適合曾有感染、排異經驗或體質敏感者。真皮建立鼻樑結構具有5大關鍵好處歸納如下：

1.安全性高、排異風險低： 自體真皮較無異物感，也不會像假體一旦發炎就需整塊抽除。



2.質地柔軟、觸感自然： 真皮不像矽膠或硬骨般僵硬，手感更柔軟，側面線條也較溫和流暢，尤其適合女性，不會有假鼻子感，捏起來也自然。國外鼻整形教科書甚至稱此為避免「手術樣」的關鍵材料。



3.移位與外露風險極低： 真皮能與周邊組織整合，因此較不會像人工植入物因撞擊或時間推移而位移、外露。



4.不容易出現皮膚發亮、邊緣明顯： 許多假體因太硬或貼皮設計不佳，幾年後可能讓皮膚變薄甚至透光，真皮因質地柔軟，較能避免這些人工痕跡。



5.鼻修補手術常見首選材料： 真皮能改善假體造成的凹陷、皮膚變薄等問題，是補救手術中高度使用的材料，許多二次手術患者透過真皮修補後，鼻樑更自然、柔順，外觀也更為穩定。



真皮隆鼻的限制與最佳人選 最重要是讓鼻型自然



然而，真皮並非沒有限制。陳建業醫師也坦言，真皮的支撐力不如矽膠或肋骨，如果患者追求非常高挺、立體的鼻樑，可能需要多層堆疊真皮或搭配肋軟骨碎骨來提高支撐度。此外，部分真皮在術後可能會有一定比例被吸收，但多為輕微變化，必要時可在局部麻醉下進行小幅補強。



陳建業醫師說，以下族群非常適合考慮真皮鼻樑：如希望鼻樑自然柔順、不想僵硬感者；皮膚薄、擔心人工假體外露者；有過鼻整形經驗、需要修補的人；曾對人工植入物出現感染、排異反應；追求女性化、柔和線條者。



最後，陳建業醫師提醒，每個人的鼻部先天條件、皮膚厚度、期望高度與過往手術史不同，因此材料選擇必須個別評估。真皮、肋骨、異體肋骨、卡麥拉等材料各有適應症，最重要的是讓鼻型自然、耐久，並符合患者的臉部比例。



