隊史第8座！桃園平鎮高中4:1擊敗羅東高工 勇奪黑豹旗冠軍

來自桃園市的平鎮高中以4:1擊敗本屆大黑馬羅東高工，拿下隊史第八座黑豹旗冠軍。圖：翻攝自張善政FB

「台灣甲子園」之稱的第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，歷經一個月的激戰，冠軍隊伍今(30)日出爐，來自桃園市的平鎮高中以4:1擊敗本屆大黑馬羅東高工，拿下隊史第八座黑豹旗冠軍。

平鎮高中下半局再用強迫取分添加保險分，最終以4:1獲勝。圖：翻攝自張善政FB

在超過五千名球迷入場見證下，平鎮高中和羅東高工在新莊棒球場展開冠軍對決，雙方前兩局都無法突破對方先發投手，不過第三局平鎮靠著第四棒邱聖安的安打率先破蛋，高宥軒補上安打再下兩城。羅東高工雖然在四局上靠著楊家源的安打追回一分，不過平鎮下半局再用強迫取分添加保險分，最終以4:1獲勝。

今年黑豹旗集結了全國212支高中隊伍參賽，競爭激烈，精彩萬分。圖：翻攝自張善政FB

桃園市長張善政也特別在臉書發文恭喜平鎮高中，他表示，今年黑豹旗集結了全國212支高中隊伍參賽，競爭激烈，精彩萬分。「桃園驕傲」平鎮高中再次勇奪冠軍榮耀，拿下隊史的第八座黑豹旗冠軍，也是近5年賽事的第3冠。面對這次賽事黑馬羅東高工，桃園小將展現強大實力，靠著投手吳丞顥、伍識均的精彩壓制，以及打線關鍵搶分，終場以4:1擊敗對手奪冠。

「桃園驕傲」平鎮高中再次勇奪冠軍榮耀，拿下隊史的第八座黑豹旗冠軍。圖：翻攝自張善政FB

張善政指出，棒球不僅是技術的較量，更是團隊合作、堅韌意志的展現。平鎮高中的優異表現，再次擦亮桃園「棒球重鎮」的招牌。市府會持續支持三級棒球，讓更多熱愛棒球的桃園年輕選手們，繼續在球場上追逐夢想，寫下更多輝煌的篇章。

