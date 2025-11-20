隊史FA補強第1人 黃子鵬：謝謝台鋼帶我回家
記者張翔程／綜合報導
台鋼雄鷹2026年迎接隊史第3年一軍賽季，今年球季結束後迅速展開新球季布局與補強，除了日前宣布邀請東北樂天金鷲前一軍監督、埼玉西武獅前首席教練平石洋介於明年春訓擔任客座教練，球團今（21）日再公布與FA自由球員黃子鵬完成簽約，全新球季將披上台鋼雄鷹69號戰袍，成為隊史FA補強第1人。
備戰新球季、拚進季後賽，台鋼雄鷹鎖定自由市場好手，與投手黃子鵬完成簽約，合約總值為5年6600萬元，相關細節再擇期對外公布。
黃子鵬為2024年世界12強賽冠軍中華隊國手，中職生涯前3個球季後援為主，每年出賽數都破50場，前3季共171場出賽，拿下56次中繼成功，其中2019年更以23次中繼成功勇奪中繼王獎項；2021年起改以先發角色，連5個球季局數破百、穩定出賽，尤其2022年24場登板都是先發，戰績12勝3敗，共投158.2局，防禦率僅2.33，局數、勝投都是本土最多，防禦率更是稱霸聯盟，是中職暌違7個球季之後，再度由本土投手拿下防禦率王。
身為高雄在地球隊，台鋼雄鷹積極延攬高雄出身好手，黃子鵬三級棒球都在南臺灣發展，更是高雄在地人，簽約當天，台鋼雄鷹特別派出「高雄水美眉」TAKAMEI送上台鋼雄鷹球帽與帽T，展現高雄熱情與歡迎，迎接這位在地好手加盟家鄉球隊，黃子鵬感性表示：「謝謝你們帶我回家。」台鋼雄鷹球團領隊劉東洋則表示：「隊史第1名FA加盟選手出身自高雄在地，具有格外不同意義，很開心球團能為台鋼雄鷹球迷帶回子鵬。」
台鋼雄鷹在11月搶先談定第1名自由球員，黃子鵬為投手群注入強大戰力，隊史第3年一軍賽季，持續以打進季後賽為目標。
黃子鵬全新球季將披上台鋼雄鷹69號戰袍。（台鋼鷹球團提供）
