隊長經紀人惹議1／爆爛帳風波又捲合約爭議 陳傑憲經紀人回應了

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

統一獅隊長陳傑憲（右）的蔡姓經紀人（左）遭爆合約爭議。（讀者提供）

去年3月，統一獅隊長陳傑憲的蔡姓經紀人與躍樂運動行銷股份有限公司爆發財務糾紛，陳傑憲第一時間發聲力挺蔡，表示雙方仍維持合作關係。風波好不容易平息，本刊又接獲爆料，指蔡曾將旗下球員的薪資當作投資標的，有意找人簽約投資球員，以人頭計價，一名球員一年收10萬元，要金主投資，讓金主從中抽傭當分潤，後來引起爭議，蔡才罷手。沒想到蔡去年爆出財務糾紛後又另起爐灶，讓知情人士擔心恐有球員權益受損，決定揭露蔡的離譜行徑。

廣告 廣告

知情人士A先生表示，蔡姓經紀人先前與妻子經營躍樂運動行銷公司，為了賺錢，瞞著球員將他們「商品化」，私下找金主投資。為證實所言不假，A先生出示一份蓋有躍樂運動行銷公司大小章的「選手合約投資書」，上頭清楚記載金主每年只要投資球員10萬元，即可獲球員月薪、獎金、簽約佣金1/3當作分潤，合約為期3年，讓A先生認為蔡姓經紀人的作法相當離譜。

A先生表示，蔡姓經紀人訂定的投資合約未經球員工會以及中職聯盟監管，蔡讓任何人只要花錢就能投資一名職棒球員並從中分潤，但合約內容卻未經相關單位監管，萬一讓有心人士亂入職棒圈，後果恐不堪設想。

蔡姓經紀人制定「選手合約投資書」找人投資球員。（讀者提供）

A先生說，消息傳開後，一度驚動球團管理高層，引起關注，蔡姓經紀人才罷手。但A先生認為蔡跟躍樂運動行銷股份有限公司爆出糾紛後，現又另起爐灶，他擔心蔡姓經紀人故技重施，除了揭露蔡的離譜行徑也呼籲相關單位嚴加管理，避免影響球員權益及職棒圈。

針對指控，蔡姓經紀人否認，表示當時有家長想資助球員，加上為達收支平衡，才會動念制定合約，但強調後來並未執行，爆料人提供印有公司大小章的合約資料，只是「草擬」並非正式合約。蔡表示對方曾到警局檢舉，警方調查後，曾私下告訴他因為認為對方是惡意檢舉，所以「不受理這個無聊的投訴」，反控爆料人是惡意抹黑。

更多鏡週刊報導

隊長經紀人惹議2／陳傑憲前經紀公司爭議不斷 前統一獅黃勇傳自曝遭放生

劉建國召開公共衛生師協調會凝聚共識 推動公職制度與專業進用機制

偏鄉就醫不孤單 天母仁安堂捐三輛專車送愛花東、南投

台美深化災防合作 AIT出席消防首長國際研討會共促災防韌性