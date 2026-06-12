隊長經紀人惹議2／陳傑憲前經紀公司爭議不斷 前統一獅黃勇傳自曝遭放生

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曾在躍樂運動行銷旗下的前統一獅內野手黃勇傳，前年5月開記者會說明債務問題，曾提到出事後未獲經紀公司幫助。（翻攝黃勇傳臉書）

統一獅隊長陳傑憲的蔡姓經紀人遭踢爆與妻子經營躍樂運動行銷公司期間，將旗下球員當作商品找金主投資，引發議論。事實上，蔡跟妻子經營躍樂運動行銷期間爭議不斷，除了去年3月爆出金流不明，前統一獅內野手黃勇傳前年5月因債務問題召開記者會也指出，雖然他在躍樂運動行銷旗下，但出事後未獲公司幫助，讓他只好選擇解約。

現年22歲、加盟中國棒球城市聯賽福州海俠隊的黃勇傳，是前統一獅內野手。黃18歲就獲統一獅隊第一指名，加盟金達500萬元，躍樂運動行銷相中他，將他視為潛力新星，但2年前爆出債務問題，黃卻是在其他經紀公司協助下出面召開記者會說明債務狀況，引起關注。

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黃勇傳在會中解釋因為金錢觀念不佳，加上還有二個小孩要養，花費過多讓他入不敷出，除了向親友周轉，他也跟民間借貸，導致債務愈滾愈大，積欠超過200萬元，會中他也提及曾向經紀公司躍樂運動行銷求助，但未獲公司幫助，才會解約，決定更換新的經紀公司。

前統一獅黃勇傳爆債務風波，躍樂運動行銷發聲明。（翻攝躍樂運動行銷臉書）

對此，蔡姓經紀人當時回應尊重黃勇傳的選擇，對於黃勇傳提及未獲公司幫助，蔡表示經紀公司一直提醒與關心黃勇傳，在個人財務管理上必須更加審慎，要他務必專注在球場上的訓練與賽事，也認為可能每個人感受的程度不同，公司只能尊重，基於保護黃勇傳不多加說明，希望大家多關注職棒，強調公司還有很多很棒的選手正在努力。

後來，黃勇傳因債務問題遭統一獅開除，靠當臨時工維持家計、解決債務問題，去年轉戰中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊，回到最熟悉的領域，延續棒球生涯。

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