一隊一特色再升級 花蓮水巡跨隊共學落地永續

碧雲莊社區發展協會分享該社區堆動的「阿公，站起來生態菜園」，實踐尊嚴老化與共融照顧的成果。(花蓮縣環保局提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣政府表示，近年積極推動水環境巡守隊「一隊一特色」發展，為整合各隊經驗、強化跨隊共學與年度推動一致性，特別辦理「一隊一特色工作坊」，共五十位核心幹部出席交流。

花蓮縣政府環境保護局表示，此次活動聚焦「把特色轉化為可落地、可持續的年度作法」，並同步盤點各隊年度方向、建置跨隊互助與資源共享機制，強化日常巡檢、異常通報及宣導推廣之串接流程，以提升第一線資訊回流與管理應變效能。

環保局指出，花蓮縣水環境巡守隊多年深耕在地，依河川、濕地與海岸條件發展各隊特色，行動涵蓋污染熱點回報、生態保育、外來種移除與原生種復育、淨溪淨岸、資源回收再利用及環境教育推廣等，並屢獲水環境巡守相關全國獎項、國家級環境教育肯定、志工評鑑特優及河岸認養維護績優等殊榮，展現花蓮多元守護水環境的推動成果。

廣告 廣告

環保局強調，水環境巡守隊志工共同觀摩「一一四年度花蓮縣水環境巡守隊參與環境部考核之紀實影片」，並由代表隊伍秀姑巒溪Cepo’水守隊分享參與考核經驗與特色經營心得，提供各隊將日常行動系統化、可視化的實務參考，作為後續精進推動的重要依據。

碧雲莊社區發展協會執行長劉洪黎吟分享，該社區堆動的「阿公，站起來生態菜園」，展現長輩社會參與實踐尊嚴老化與共融照顧的成果，並示範雨撲滿雨水回收再利用作法，呈現資源循環與低碳生活的具體落實。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣水環境巡守隊為本縣水環境守護第一線重要量能，後續將持續推動跨隊共學互援，把成果做深做實，同時邀請民眾加入花蓮縣水環境巡守隊志工行列，共同守護花蓮水環境，讓永續成為花蓮的日常。