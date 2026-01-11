隋棠慘賠1萬元！突喊「真的受夠自己」親揭真實原因

隋棠為錯過舞台劇演出感到懊悔。（圖／翻攝自隋棠IG）





女星隋棠出道多年，曾出演多部知名戲劇如《犀利人妻》、《徵婚啟事》等，近年更出演舞台劇《你的故事我的夢》，豈料，隋棠10日突在社群透露，自己錯過期待已久的綠光劇團舞台劇《八月，在我家》演出，更因此損失1萬元。

隋棠10日晚間在IG限時動態曬出2張價值1萬元的綠光劇團舞台劇《八月，在我家》的門票，該劇由王娟、姚坤君、顏嘉樂、鄧安寧、朱宏章等人主演，而隋棠2張門票的位置視野都十分不錯，沒想到她卻不小心錯過期待已久的演出。

隋棠2張舞台劇門票價值1萬元。（圖／翻攝自隋棠IG）

發現錯過演出的隋棠，也在社群直呼：「想哭，真的受夠自己的記憶力了。」更配上哭臉表情，可見心情相當惋惜，不過接下來也不忘支持喜愛的作品，標記綠光劇團帳號及作品名稱標籤，而她在社群分享日常的舉動，也讓不少粉絲看到女星私底下的一面。



