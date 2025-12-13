隋棠搭高鐵出事了！過票閘門失控「整個人往前栽」 被帥哥站務員救援

記者趙浩雲／台北報導

隋棠準備南下進行《你的故事我的夢》演出，差點出意外。（圖／寬宏提供）

藝人隋棠昨（12）日發文，表示搭高鐵差點出意外，透露自己一早從台北搭高鐵南下高雄，準備前往衛武營演出舞台劇《你的故事我的夢》，卻在進站時差點發生意外，所幸被站務員即時救下，讓她至今仍心有餘悸，也滿是感激。

隋棠表示，當時一手推行李、一手拿著水壺準備過票閘門，沒想到過閘門時突然被絆了一下，「那瞬間沒有手能扶，我只能筆直向前倒」，情況相當驚險。就在她即將摔倒之際，一名不知從哪裡出現的站務員反應極快，立刻從左後方一把將她抱住。

她形容，自己的臉幾乎停在票閘門前方僅約五公分的位置，「如果再慢一點，後果真的不敢想。」隋棠也幽默自嘲，現在的自己「也偏高壯，不是每個人都抱得動」，更顯得這名站務員的即時反應相當關鍵。

隋棠發文分享恐怖驚魂。（圖／翻攝自臉書）

回想這段插曲，隋棠直呼「實在太感恩了」，也特別感謝高鐵台北站早班、充滿陽光又一身肌肉的站務員，因為對方的即時救援，才能讓她隔天順利站上舞台演出。她也在貼文中喊話觀眾：「《你的故事我的夢》，我們衛武營見了！」

