隋棠搭高鐵南下衛武營演出慘摔.空不出手救自己

隋棠今將在高雄演出舞台劇《你的故事我的夢。（寬宏藝術提供）

改編瓊瑤《一簾幽夢》、《窗外》等經典小說的舞台劇《你的故事我的夢》，今（13日）移師高雄衛武營國家歌劇院演出，演員隋棠，前一天搭高鐵南下，發生意外，臉部差點撞到柱子。好在站務員及時神救援，才化解危機。

隋棠12日在限時動態透露，為了到高雄表演，一大早昏昏沉沉搭高鐵，一手推行李、一手拿水壺，正準備通過票閘口時，突然絆了一跤；歷經這場意外，隋棠感謝伸出援手的高鐵台北站早班的站務員，讓她13日能夠在衛武營好好的演出。

隋棠自虧：「畢竟我現在也偏高壯，不是每個人能抱得動」。並形容站務員外型「帥氣、陽光、一身肌肉」，她當時嚇了一跳，沒有手救自己，身體只能筆直地往前倒，擔心「破相」，幸好遇上站務員神救援，讓她至今心有餘悸，也滿懷感激。

「突然，不知從哪裡出現的站務員反應超級快速，一把從左後方抱住我，我的臉就停在票閘口那矮柱上方五公分。」再晚一點，就會直撞上。 隋棠感謝伸出援手的高鐵台北站早班站務員，讓她13日能夠在衛武營好好的演出。